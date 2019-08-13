Погодинна подача води: як цього не допустити

Водопостачальні організації попередили, що можуть перейти на погодинне постачання води споживачам. Причина – подорожчання електроенергії і необхідність оптимізувати витрати. Представники енергобізнесу кажуть, що для запобігання "водному колапсу" варто переглянути тарифоутворення на ринку електроенергії.

Як пояснив у коментарі 24 канлу СЕО енергетичного провайдера ETG.UA Володимир Шведкий, дії водоканалів можуть бути виправдані виживанням. Тому що подача води в певні години буде пов'язана зі скороченням енерговитрат.

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Якщо працювати в непікові години, а це, в основному, нічний режим, то витрати на електроенергію можна знизити в рази, тому що різниця між денним і нічним тарифами для промисловості сьогодні становить 1,10 гривні. Якщо вночі електроенергію можна купувати до 90 копійок, то денний тариф становить до 2 гривень,

– пояснив експерт.

Підприємства, які перебувають в стані виживання, шукають шляхи для оптимізації витрат. Чи влаштує це споживачів, які хочуть мати воду цілодобово? Напевно не влаштує, акцентував Шведкий.

"Що може врятувати ситуацію? Наша пропозиція в наступному: нововведені тарифи, а саме – тариф оператора системи передачі 34 копійки, який включає в себе багато спірних додаткових витрат, необхідно перенести на виробника електроенергії. Сьогодні згідно з постановою НКРЕКП його повинен оплачувати постачальник. А це, в основному, не генерація, а компанії-трейдери, роздрібні постачальники", – пояснив експерт.

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Друге – запуск ринку двосторонніх договорів. Енергоатом повинен виходити з можливістю продажу в ринок приватним компаніям своєї генерації, вважає Шведкий.

І третє – в разі перенесення тарифу оператора системи передачі в структуру собівартості витрат виробника, необхідно збільшити не більше ніж на 10% граничні ціни ринку доби наперед, оскільки він сьогодні є єдиним ліквідним ринком з усіх діючих в новій моделі.