У поліції повідомили, що 5 березня ситуація в Ірпені була напружена. На жаль, після кількох потужних авіаударів ворогу вдалося зайти до міста.

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Людей встигли вивести

Але українським поліціянтам вдалося евакуювати кілька родин з дітьми до цього. Її проводив глава поліції Київщини та керівництво Бучанського районного управління поліції. Цивільних вдалося вивезти з міста за кілька хвилин до наступу ворога.

Терміново завантажили всі, які у нас були автомобілі і рушили з міста, а слідом отримали повідомлення, що вулицями Ірпеня вже йде російська військова техніка. Дякую усім, хто сьогодні нам допомагав,

– заявив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Врятовані з Ірпеня

Антон Сененко у фейсбук подякував морській піхоті України, бійці якої допомагали проводити евакуацію з Ірпеня. За його словами, колона з людьми, які покидали місто, потрапила під обстріл. Сененко вирішив не писати жодних подробиць операції, лише наголосивши, що морська піхота – це щось.

Єдине скажу – пишайтеся країною, в якій ви живете. В ній працюють структури й воюють люди, які погоджуються зайти в саме Пекло і врятувати,

– повідомив чоловік.

Він також подякував ЗСУ. Згідно з його дописом, захисники України "допалили" танкістів, які зайшли в українське місто, і які разом з російськими літаками та артилерією "перетворили його на море полум'я, руїн та болю". Сененко наголосив, що окупанти "били" по Ірпеню всім: авіабомбами,

градами,

артилерією,

танками. За його словами, поки вони ховалися у підвалі, нагорі вилітали вікна. Коли ж вони вийшли на евакуацію, то побачили як навколо палали багатоповерхівки.