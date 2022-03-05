У поліції повідомили, що 5 березня ситуація в Ірпені була напружена. На жаль, після кількох потужних авіаударів ворогу вдалося зайти до міста.
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Людей встигли вивести
Але українським поліціянтам вдалося евакуювати кілька родин з дітьми до цього. Її проводив глава поліції Київщини та керівництво Бучанського районного управління поліції. Цивільних вдалося вивезти з міста за кілька хвилин до наступу ворога.
Терміново завантажили всі, які у нас були автомобілі і рушили з міста, а слідом отримали повідомлення, що вулицями Ірпеня вже йде російська військова техніка. Дякую усім, хто сьогодні нам допомагав,
– заявив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.
Врятовані з Ірпеня
Антон Сененко у фейсбук подякував морській піхоті України, бійці якої допомагали проводити евакуацію з Ірпеня. За його словами, колона з людьми, які покидали місто, потрапила під обстріл. Сененко вирішив не писати жодних подробиць операції, лише наголосивши, що морська піхота – це щось.
Єдине скажу – пишайтеся країною, в якій ви живете. В ній працюють структури й воюють люди, які погоджуються зайти в саме Пекло і врятувати,
– повідомив чоловік.
- авіабомбами,
- градами,
- артилерією,
- танками.