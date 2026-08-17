Пограбування на 90 мільйонів доларів: із музею на Сицилії викрали шедеври Антонелло да Мессіна

Увечері 15 серпня Регіональний міждисциплінарний музей Мессіни (MuMe) став ареною безпрецедентного злочину. Грабіжники викрали 4 безцінні роботи видатного художника епохи Відродження, Антонелло да Мессіна.

За офіційними даними інформаційного агентства ANSA, крадіжка сталася саме тоді, коли все місто святкувало Феррагосто (Успіння Богородиці або Вознесіння), зібравшись навколо місцевого собору на традиційну релігійну процесію. Детально про подію повідомило видання Corriere della Sera.

Яких втрат грабіжники завдали музею?

Зловмисники розкрили броньовану вітрину та викрали так зване двостороннє полотно, де на одному боці зображено Діву Марію з Ісусом-немовлям, а на протилежному – Пієту.

Крім того, з панелей було зірвано три з п'яти вцілілих частин безцінного Поліптиха Святого Григорія, зокрема центральну панель із зображенням Мадонни з дитиною та дві верхні бічні панелі.



"Спаситель світу", дрезденський Святий Себастьян та Святий Ієронім у своєму кабінеті / Wikicommons

Провідний італійський артексперт Альберто Фіз у коментарі для Los Angeles Times оцінив ринкову вартість викрадених шедеврів у приголомшливу суму від 81 до 92 мільйонів доларів.

Як грабіжники втекли з музею?

План злочинців спрацював не ідеально. Під час поспішної втечі вони загубили 2 важкі дерев'яні панелі поліптиха із зображеннями Святого Бенедикта та Святого Григорія.

Ці картини розміром 125 на 63 сантиметри знайшла німецька родина туристів, яка поверталася зі свята. Вони помітили шедеври, притулені до зовнішньої огорожі музею на розі проспектів Свободи (Viale della Libertà) та Аннунціата, і негайно зателефонували до поліції.

Найбільше запитань у слідчих викликає система безпеки Регіонального музею Мессіни. За інформацією газети La Sicilia, під час пограбування всередині будівлі перебувало четверо штатних охоронців, проте жоден із них не помітив проникнення.

Датчики руху та камери відеоспостереження функціонували справно, але було зафіксовано технічну затримку в передачі сигналу тривоги на пульт поліції. Це нібито дало банді дорогоцінні хвилини для демонтажу картин.

Хронологія подій свідчить про ретельну підготовку. Музей зачинився раніше через свято. Між 19:30 та 21:00 грабіжники проникли на територію через сад, відігнувши залізні ґрати, а о 21:50 спрацювала сигналізація.

Поліція розглядає 4 версії втечі: швидкісним катером з розташованого навпроти пляжу Рінго, поромом до Реджо-Калабрії, приватною супер'яхтою або миттєвим виїздом на міжміську автостраду.

Чи був у крадіжці політичний підтекст?

У лютому 2026 року Міністерство культури Італії придбало на аукціоні в Нью-Йорку картину Антонелло да Мессіна "Ecce Homo" за 14,9 мільйона доларів. Міністр культури Алессандро Джулі вирішив розмістити її у Forte Spagnolo в місті Л'Акуїла, що викликало хвилю обурення на Сицилії.

Місцеві жителі вимагали повернути шедевр до рідного міста художника, і саме цей ажіотаж навколо вартості робіт майстра привернув увагу кримінального світу.

Це насмішка над інституціями, від мера та асесорів до префектури та поліції,

– висловилася письменниця Надія Терранова.

Вона припускає, що "навряд чи такий удар міг бути здійснений без крота всередині структури". Згадуючи процесію, письменниця додала: "Ми раділи, святкували і молилися, поки тремтіла ніч. Народ на площі в єдиний серпневий вечір, а там, на менш людній набережній, хижаки безперешкодно діяли в музеї. Це справжнісінька крадіжка пам'яті".

Прокурор Мессіни Антоніо Д'Амато вже кваліфікував справу за статтею 518 Кримінального кодексу Італії, що передбачає суворе покарання за крадіжку культурних цінностей групою осіб.

Водночас виконавча директорка Асоціації досліджень злочинів проти мистецтва Лінда Альбертсон у розмові з India Today наголосила, що продати ці роботи на легальному ринку неможливо. Вони миттєво впізнавані, тому йдеться або про замовлення для приватної колекції, або про підготовку до шантажу уряду.

Що відомо про викрадені твори?

Картини мають колосальне історичне значення. Поліптих Святого Григорія, створений у 1473 році, пережив руйнівний землетрус 1908 року і з 2013 року входить до списку нерухомого майна Сицилії.

Двостороння табличка розміром лише 16 на 12 сантиметрів була придбана регіоном у 2003 році за 250 тисяч фунтів стерлінгів і призначалася для приватної молитви.

А сам Антонелло да Мессіна, який жив у 1425 – 1479 роках, вважається головним сицилійським живописцем XV століття, чия майстерність поєднала італійський ренесанс із фламандським стилем, що робить втрату цих робіт трагедією світового масштабу.