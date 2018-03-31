Пограбування століття: у Росії невідомі в масках викрали з кафе 50 кілограмів пельменів

У Єкатеринбурзі напередодні ввечері невідомі пограбували кафе "Заміс" в центрі міста на вулиці Пушкіна, 12.

Про подію в соціальних мережах повідомив один з творців закладу, шеф-кухар Володимир Олькніцкій, який просить у своїх підписників максимальний репост, щоб якомога швидше піймати нападників.

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Пограбування сталося близько 22:00 години, коли відвідувачів в кафе вже не було і працівники готувалися до закриття.

У залі були тільки кухарі. Троє невідомих в балаклавах увірвалися, налякали їх. Грошей в касі вже не було – як раз провели інкасацію. Але біля каси стояв морозильник з замороженими пельменями – вони все вигребли,

– зазначив власник закладу.

За словами Володимира Олькніцкого, всього в морозильнику знаходилося близько 50 кілограмів пельменів. "Якраз до п'ятниці готувалися", – сказав він. Сума збитків наразі встановлюється. Ніхто зі співробітників закладу не постраждав.

Власники кафе "Заміс" повідомили, що написали заяву в поліцію, зараз грабіжників розшукують. У залі і на вході в заклад встановлені відеокамери, всі записи передані силовикам.