Погрожували вбивством: активіст Протасового Яру переховується від розправи

Роману Ратушному – 22, він активіст. Але вже 1,5 місяці не бере участь в протестах, не живе вдома і не ходить на роботу. А переховується від впливових забудовників Протасового Яру, які погрожували йому через активне протистояння незаконному будівництву.

За словами хлопця, погрози публічно писав одіозний дніпровський бізнесмен Геннадій Корбан, якого разом з Олегом Левіним і називають власниками забудови на Протасовому яру.

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Зокрема, активісту натякали на долю Сергія Рудика (колишнього голови Державного земельного агентства, – 24 канал), якого викрали і тримали в підвалі в Дніпрі, і допитував його особисто Корбан.

Скандал навколо Протасового Яру: що відомо Протасів Яр – це унікальна зелена зона в Києві, яка взимку перетворюється на гірськолижний курорт. Та в травні 2019 року левову його частину обгородили парканом і почали готуватись до зведення трьох хмарочосів фірми "Дайтона груп". Їм протистоять кількасот небайдужих місцевих мешканців. Доходило і до серйозних сутичок з охоронцями будівництва.

Під час активної фази протистояння з ініціатором активістського руху Романом Ратушним зустрівся Андрій Смирнов. На той час ще адвокат та представник забудовника, а тепер – заступник голови офісу Президента.



Активіст Протасового Яру Роман Ратушний

Аудіо розмови напередодні опублікували активісти – після того, як прокуратура черговий раз відмовила у відкритті справи про погрози.

Романе, ви недооцінюєте цих дніпровських бізнесменів? Рано чи пізно вони візьмуть гору. Я не хочу, щоби була стрілянина, і оцих всіх жахів,

– мовиться у ній.

"Артикулювання прямих наслідків відмови співпрацювати – це і є погроза. Свідомо було сформовано у Романа відчуття, що продовження його діяльності потягне за собою ті негативні наслідки", – прокоментувала адвокатка активіста Євгенія Закревська.

Сам же Андрій Смирнов розповів, що зустріч пам'ятає, проте переконує, що жодних погроз там не було. Хоч і помітно нервує.



Андрій Смирнов

Переховуватись хлопця змусили не лише натяки на розправу від забудовників. Про те, що небезпека реальна, йому, мовляв, натякнули правоохоронці.

Почала з різних джерел надходити інформація, що мене найближчим часом викрадуть і вб'ють. З того часу фіксуємо біля мого будинку автомобілі, які орендовані у дніпровської компанії "Приват лізинг",

– зазначив Раштуний.

Такі самі попередження свого часу отримала Катерина Гандзюк, і хоч і була обережною, за кілька тижнів активістку жорстоко вбили.

Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: коротко Активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла близько року тому. Медики тривалий час намагалися їй врятувати життя та провели кілька операцій, проте безрезультатно. Смерть її настала після нападу, коли жінку облили сірчаною кислотою. У результаті 30% її тіла зазнало опіків.



Замовника злочину досі не знайшли. Адвокати та активісти вважають, що до вбивства Катерини Гандзюк є причетними голова Херсонської облради Владислав Мангер та колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка запевнив, що раніше не знав про ситуацію з погрозами Роману Ратушному. А от президент дізнався майже місяць тому на пресмарафоні. Та з того часу жодної реакції з Офісу не було.

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Тим часом на Протасовому Яру все завмерло. Проблемне будівництво заморожене, але забудовники намагаються оскаржити це, а судові процеси про заборону будівництва, як і кримінальні справи, стоять на місці.