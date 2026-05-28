Похолодання вже наблизилось до України: якою буде погода до кінця травня

Погода в Україні найближчими днями буде досить прохолодною, нічні та денні максимуми знизяться. Такі умови утримаються щонайменше до кінця травня.

Таку інформацію в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру.

Які температури будуть найближчими днями?

Наталія Птуха розповіла, що майже до кінця травня на території України здебільшого утримається прохолодна та нестійка погода через надходження холодного повітря зі Скандинавії, яке витіснятиме тепло у південну частину.

Утім, за її словами, таке похолодання невдовзі охопить і південні регіони. Погодні умови формуватимуться у полі зниженого атмосферного тиску. Температура повітря найближчими ночами буде від 5 до 11 градусів тепла.

У південній частині країни 29 травня уночі ще очікується від 11 до 16 градусів тепла, а вдень буде від 17 до 22 градусів тепла. У більшості інших областей удень прогнозують від 13 до 19 градусів тепла через холодне повітря.

Подібний режим погоди збережеться і надалі. Уночі 31 травня температура повітря становитиме від 6 до 12 градусів тепла, лише у південних регіонах пригріє до 15 градусів тепла. Натомість денні максимуми зростуть

У денні години вже буде незначне підвищення – +16…+22 градусів у більшості регіонів, тому що перед цим, як я вже зазначила, буде лише +13…+18 градусів,

– розповіла вона.

На що варто звернути увагу невдовзі?

Раніше синоптики попереджали, що протягом найближчої доби у Львівській області можливі зниження температурних показників нижче 0 градусів на поверхні грунту, так і в повітрі. Там фахівці прогнозують до -2 градусів.

Натомість Укргідрометцентр також попереджав про сильний вітер у Вінницькій, Одеській та Житомирській областях. Це стосується і заходу, окрім Закарпатського регіону. Оголошено I рівень небезпечності – жовтий.