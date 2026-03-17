В Україну прийшло похолодання: де буде зниження до +2 у денний час
- Протягом найближчих діб нічні температури в Україні можуть коливатися від 4 градусів тепла до 3 градусів морозу, а денні – від 4 до 11 градусів тепла.
- На північному сході очікується найхолодніша погода з денними температурами від 2 до 7 градусів тепла, але наприкінці тижня можливе незначне підвищення.
Синоптична ситуація в Україні найближчими днями налаштовуватиметься на незначне похолодання через надходження прохолодного повітря зі сходу та північного сходу. Подекуди знизяться денні температури.
Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру у коментарі для РБК-Україна.
Дивіться також Вночі може бути мороз: прогноз погоди на 17 березня
Як зміниться температура в Україні?
Наталія Птуха розповіла, що протягом найближчих кількох діб нічні температури можуть знизитися і становити від 4 градусів тепла до 3 градусів морозу, але залежно від ситуації з хмарністю, по всій території України.
Загалом у денні години по території країни температура повітря становитиме від 4 до 11 градусів тепла. Найтепліші умови прогнозують для західної та південно-західної частин, там може пригріти до +13 градусів тепла.
За її словами, найхолодніше буде на північному сході, у найближчі два дні там очікується від 2 до 7 градусів тепла вдень. Протягом 19 березня здебільшого прогнозують прохолодні умови в межах 5 – 10 градусів тепла.
Представниця Укргідрометцентру каже, що наприкінці тижня істотних змін погоди також не передбачають, проте можливе незначне підвищення – температура повітря може зрости і становити від 6 до 12 градусів тепла.
Тим часом нічна температура все ж таки залишається стабільною – від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу,
– уточнила вона.
Коли може потеплішати?
Синоптик Віталій Постригань зазначав, що вихідні 21 – 22 березня будуть сонячними, сухими та помірно теплими. Але на більш інтенсивну порцію весняного тепла вже можна розраховувати після 23 березня.
Але ще до цього на території України найближчими днями можливі незначні опади у вигляді дощу, подекуди – з мокрим снігом. Температурні показники відчутно знизяться у порівнянні з минулим тижнем.
До слова, зауважимо, що березень є перехідним місяцем між зимою та весною, через що у цей період можливі погодні гойдалки. Наразі синоптична ситуація не передбачає снігопадів на територію України.