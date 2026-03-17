В Україну прийшло похолодання: де буде зниження до +2 у денний час

Синоптична ситуація в Україні найближчими днями налаштовуватиметься на незначне похолодання через надходження прохолодного повітря зі сходу та північного сходу. Подекуди знизяться денні температури.

Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру у коментарі для РБК-Україна.

Дивіться також Вночі може бути мороз: прогноз погоди на 17 березня

Як зміниться температура в Україні?

Наталія Птуха розповіла, що протягом найближчих кількох діб нічні температури можуть знизитися і становити від 4 градусів тепла до 3 градусів морозу, але залежно від ситуації з хмарністю, по всій території України.

Загалом у денні години по території країни температура повітря становитиме від 4 до 11 градусів тепла. Найтепліші умови прогнозують для західної та південно-західної частин, там може пригріти до +13 градусів тепла.

За її словами, найхолодніше буде на північному сході, у найближчі два дні там очікується від 2 до 7 градусів тепла вдень. Протягом 19 березня здебільшого прогнозують прохолодні умови в межах 5 – 10 градусів тепла.

Представниця Укргідрометцентру каже, що наприкінці тижня істотних змін погоди також не передбачають, проте можливе незначне підвищення – температура повітря може зрости і становити від 6 до 12 градусів тепла.

Тим часом нічна температура все ж таки залишається стабільною – від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу,

– уточнила вона.

До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.

Коли може потеплішати?