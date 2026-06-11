Чи вдарить сильне похолодання в Україні: синоптик прокоментував дані про зниження до +7

Після спекотного періоду до України почне надходити прохолодніше повітря. Такі зміни супроводжуватимуться дощами та грозами у низці областей. Утім, значного похолодання на території країни наразі не прогнозують.

Таку інформацію розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт для РБК-Україна.

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Яку погоду принесе атмосферний фронт?

Він розповів, що у п'ятницю, 12 червня, погоду визначатиме активний атмосферний фронт, який переміщуватиметься із Західної Європи. Він поступово рухатиметься із заходу на схід, поступово охоплюючи територію країни.

За його словами, вночі він впливатиме на західні області, а вдень пошириться на решту регіонів. Атмосферний тиск і вологість зазнаватимуть коливань, а південно-східний вітер поступово зміниться на північно-західний.

Після проходження атмосферного фронту до України надходитиме прохолодніше повітря з північного заходу, яке витіснятиме спеку із західних регіонів до центральних, зокрема до Житомирської та Вінницької областей.

У західних областях уночі очікуються значні дощі, удень можливі помірні опади, а місцями і грози. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень вона зросте в межах від 15 до 20 градусів тепла.

В інших регіонах уночі істотних опадів не прогнозують. Удень пройдуть помірні дощі, а в Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях місцями вони будуть значними та радше за все супроводжуватимуться грозою.

Крім вищезгаданого, в окремих районах, за даними фахівців, очікуються град і шквали зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Ба більше, через подібні погодні умови подекуди оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

У більшості областей температура повітря вночі буде від 13 до 18 градусів тепла, удень становитиме від 24 до 29 градусів тепла. Водночас у Вінницькій та Житомирській областях синоптики прогнозують від 17 до 22 градусів тепла.

Представник Укргідрометцентру також спростував інформацію про різке зниження температурних значень до 7 градусів тепла. За його словами, показники і справді знизяться, проте такого похолодання не передбачають.

Такого – немає. Просто є певне зниження... після проходження атмосферного фронту... Буде така, свіжа погода. В принципі, комфортна,

– запевнив він.

Загалом насамперед центральні регіони вже незабаром опиняться на межі температурних контрастів, що, ймовірно, може призвести до погіршення погодних умов у вигляді таких явищ, як грози, зливи та шквалистий вітер.