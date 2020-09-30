Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: коли відбудеться похорон загиблих курсантів і де їх поховають
Попрощатися та поховати курсантів, які загинули внаслідок падіння літака Ан-26 на Харківщині, зможуть лише після завершення ДНК-експертиз. Їх планують завершити ще цього тижня – до 4 жовтня максимум.
Коли поховають загиблих курсантів
Поки точна дата є невідомою. Як зауважили в ДБР, тіла загиблих можуть видати рідним для поховання ще цього тижня – після завершення ДНК-експертизи. Коли це відбудеться конкретно, в Бюро не уточнили, пише Інтерфакс- Україна.
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Ми від експертів, які проводять молекулярно-генетичне дослідження, отримали запевнення, що вже найближчими днями родичі зможуть забрати тіла загиблих для проведення похоронних ритуалів,
– зазначив керівник головного слідчого управління ДБР Ярослав Льошенко.
26 вересня голова урядової комісії віцепрем’єр Олег Уруський зазначав, що жодне з тіл загиблих ще не ідентифікували, і на це потрібно 2 – 3 тижні – саме стільки часу має зайняти проведення ДНК-експертиз.
Згодом очільник Харківського ОДА Олексій Кучер зауважив, що ДНК-експертизи проведуть у прискореному режимі та це триватиме до двох тижнів.
Де відбудеться похорон загиблих курсантів
Найімовірніше, спільне прощання з курсантами пройде в Харкові. Адже усі вони вчилися у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Кожебуда. Але, оскільки це уродженці різних міст (не лише Харків, загалом 11 регіонів), то і ховатимуть їх на батьківщині.
Власне так і сталося з Віталієм Вільховим, який був одним із тих, хто вижив, але за деякий час, на жаль, помер у лікарні. Спершу з молодим чоловіком попрощалися в Харкові на Меморіалі Слави, а потім його тіло доправили на рідну Львівщину.
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Головне про падіння військового літака на Харківщині
- Ввечері 25 вересня у Харківській області біля Чугуєва поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.
- На його борту перебували 27 осіб (7 офіцерів і 20 курсантів). На жаль, 26 людей загинули (22 тіла знайшли на місці і ще 3 осіб виявили під час пошуків).
- Вижити вдалося курсанту В'ячеславу Золочевському. Зараз він перебуває у лікарні та його стан покращується.
- За даними РНБО, падіння військового літака сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
- За інформацією СБУ, командир екіпажу літака перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна та запросив захід на посадку. Згодом у ДБР версію про відмову двигуна спростували.
- Міністр оборони Андрій Таран каже, що судно, скоріш за все, зачепилося крилом за землю.
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- Наразі слідство перевіряє такі версії:
– катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;
– катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;
– неналежне виконання службових обов'язків з осіб, які були відповідальними за керування польотами;
– неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.
Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу