У Києві відбувається похорон патріарха Філарета

У неділю, 22 березня, в Києві відбувається процесія похорон патріарха Філарета. Він помер у віці 98 років.

Про перебіг подій розповідає 24 Канал.

Як відбувається поховання патріарха Філарета?

Жалобний ранок розпочався о 8:30 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Заупокійну Божественну літургію очолює Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у співслужінні з єпископатом ПЦУ.

Близько 11:00 почнеться перенесення тіла патріарха. Маршрут проляже від Михайлівського монастиря через Софіївську площу у Володимирський кафедральний собор. Саме у ньому Філарет прослужив понад шість десятиліть.

Патріарха поховають на території храму, який став для нього другою домівкою. Це є як його останньою волею, так і церковним каноном.

