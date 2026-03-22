У Києві відбувається похорон патріарха Філарета
У неділю, 22 березня, в Києві відбувається процесія похорон патріарха Філарета. Він помер у віці 98 років.
Дивіться також Зеленський з дружиною попрощалися з патріархом ПЦУ Філаретом
Як відбувається поховання патріарха Філарета?
Жалобний ранок розпочався о 8:30 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Заупокійну Божественну літургію очолює Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у співслужінні з єпископатом ПЦУ.
Близько 11:00 почнеться перенесення тіла патріарха. Маршрут проляже від Михайлівського монастиря через Софіївську площу у Володимирський кафедральний собор. Саме у ньому Філарет прослужив понад шість десятиліть.
Патріарха поховають на території храму, який став для нього другою домівкою. Це є як його останньою волею, так і церковним каноном.
УПЦ КП обрала нового патріарха
Архієпископ Сумський Никодим був обраний новим патріархом Української православної церкви Київського патріархату шляхом таємного голосування.
Рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Архієрейського собору УПЦ КП, що проходило ввечері 20 березня та вранці 21 березня. Всього у голосуванні взяли участь восьмеро архієреїв. Один із них – архієпископ Білоцерківський Андрій – відмовився брати участь у голосуванні, спираючись, з його точки зору, на порушення регламенту та статуту УПЦ КП.