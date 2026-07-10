Комендантська година не має сенсу без покарання за її порушення, – глава апарату Львівської ОВА

Через чотири роки після початку повномасштабної війни в Україні досі не запровадили адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Законопроєкт про відповідні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення так і не був ухвалений у другому читанні.

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень, коментуючи інцидент у Львові 8 липня, заявив, що відсутність покарання за порушення комендантської години є проблемою загальнодержавного рівня.

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Що сказав Грень щодо відповідальності за порушення комендантської?

За його словами, зміни до законодавства, які передбачають адміністративну відповідальність за такі порушення, досі не ухвалені. Він наголосив, що така ситуація свідчить про непослідовність у державних рішеннях і недостатнє усвідомлення умов воєнного часу.

Це системна проблема непослідовності і нерозуміння стану, в якому ми є. Не можна приймати важливі рішення, виходячи з позиції електорального інтересу,

– наголосив Грень.

За його словами, комендантська година має бути дієвим інструментом безпеки, однак без чітко визначеної відповідальності за її порушення вона фактично втрачає свій сенс.

Водночас посадовець уточнив, що не має повноважень ухвалювати рішення щодо запровадження чи скасування комендантської години у Львівській області.

Зауважимо, через відсутність чіткого покарання за порушення, в окремих випадках патрульні оформлюють протоколи за статтею про злісну непокору законній вимозі правоохоронця, що передбачає штраф від 136 до 255 гривень. Йдеться про відмову показати документи поліціянтам тощо.



Водночас саме перебування на вулиці під час комендантської години не вважається порушенням, тому така практика має юридичні обмеження.

Раніше Тарас Грень закликав молодь, яка брала участь у конфлікті біля ТЦК 8 липня, підписати контракт із ЗСУ, заявивши, що їй "бракує драйву".