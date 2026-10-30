Пастка замість порятунку: чому перемир'я в Олешках готує новий наступ Росії на Херсон

Оголошено так званий режим тиші в Олешках. Російські пропагандистські ресурси на кшталт ТАСС уже крутять сюжети, як окупанти під білими евакуаційними прапорами нібито рятують українців. Але ключове в цій історії інше: самі ж геноцидники місяцями тримали місто в блокаді, замінували підходи та винищували людей. А тепер перед виборами до Конгресу США нам малюють образ "великих миротворців". Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Пастка замість евакуації

Українці в Олешках навіть не мають змоги виїхати напряму на підконтрольну уряду територію. Маршрут, який їм пропонують окупанти, цинічний: через Крим до російської Анапи, а звідти – буцімто через білоруський Гомель назад в Україну.

Знаючи методи російських спецслужб, неважко здогадатися, чим це обернеться. Людям, які донатили на ЗСУ, легко впаяють статтю про "екстремізм" і відправлять на роки за ґрати. Тих, хто погодиться говорити на камеру, використають для постановчих роликів, аби розповідати брехню, наче це українська армія атакувала власне місто.

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В Олешках уже розгорнули повноцінний пропагандистський десант. На кадрах з'являється чоловік Скабєєвої Євгеній Попов, записують підставних "ряджених" людей і транслюють на каналі "Россия 1", як російські загарбники вдають із себе рятівників цивільних, яких самі ж прирекли на виживання серед мін і снарядів. Там же крутяться й представники американського консервативного каналу Newsmax, допомагаючи створювати картинку для виборців у Штатах.

Прикриття для нового наступу

Найнебезпечніше криється у військовому вимірі цього псевдоперемир'я. Наші військові попереджають: Росія планує використати паузу навколо Олешок для підготовки масштабної наступальної операції, аж до спроб висадки на правому березі в Херсоні. Про це, посилаючись на джерела в українському командуванні, відкрито пише й німецьке видання Bild.

Погляньте на мапу: Олешки впираються в район Антонівського мосту, а на протилежному березі – Херсон. Під соусом оголошеного режиму тиші ворог активно діє на південь від Олешок, у районі Раденська. Туди стягують реактивну артилерію, вирубують ліси під нові вогневі позиції та концентрують величезну кількість живої сили.

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Офіційно це так зване перемир'я діє до 1 листопада. Розрахунок Москви абсолютно прозорий: накопичити сили та піти в наступ на Херсон одразу після завершення строку. Звісно, Сили оборони України готові відбивати ці удари. Проте виникає питання: якою ціною нам обійдеться ця масштабна показуха, розіграна виключно заради чужого політичного піару?