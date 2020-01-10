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Покерное сообщество пожертвовало 5 миллионов долларов на ликвидацию пожаров в Австралии

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Пожары в Австралии / Фото: New York Times

Профессиональные покеристы, организаторы серий и мировые покерные сообщества много внимания уделяют благотворительности. Известные игроки устраивают покерные благотворительные марафоны. А такие, как Лив Боре и Мартин Якобсон даже организовывают благотворительные фонды для помощи детям.

Ужасные пожары, от которых в течение последних недель страдает Австралия, тоже не остались без внимания покерного сообщества. Многие покеристы уже перечислили в помощь борьбе со стихией немалые деньги.

Руководство Crown Resort, где в эти дни проходит престижная покерная серия Aussie Millions, решило пожертвовать на благое дело до 5 миллионов долларов! Средства пойдут на помощь пожарным, реабилитацию пострадавших и спасение животных.

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Основатель Crown Resort Джеймс Пакер заявил, что австралийцы обязаны сделать все возможное, чтобы последствия этих страшных пожаров были ликвидированы как можно быстрее.

Теги: Спорт Новости Спорта Покер матч Мировой покер
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12 декабря 2019
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