Покерный филантроп выиграл 527 000 долларов в онлайне

Канадский покерный профессионал Дэн Смит с пользой для собственного банкролла проводит время на карантине. Пятый игрок в списке "All time money list" (36,7 млн долларов) победил в турнире хайроллеров за виртуальными покерными столами.

Участие в турнире для покерных толстосумов обошлось каждому из 68 участников в 25 500 долларов, благодаря чему призовой фонд вырос до 1,7 миллиона. Свою долю от солидного пирога, впрочем, получили только девять из них. Среди избранных – легенда онлайна Виктор "Isildur1" Блум. Швед не справился только с чемпионом, заработав призовыми 365 500 долларов.

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Владельцу титула Дэну Смиту досталось 527 000 долларов. А это уже третий более чем полумиллионный выигрыш канадца в онлайне за время карантина. Успешная игра покериста по душе его многочисленным фанатам, в частности тем, кому он активно помогает. Дэн Смит уже не первый год занимается благотворительностью и привлекает к добрым делам своих коллег по цеху.