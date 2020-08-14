Авторитетный портал Cardplayer составил собственный список самых умелых покеристов среди голливудских селебретис.

Рейтинг составил Хьюстон Кертис – американский сценарист и продюсер. Его покерные таланты широко известны в звездных кругах. Поэтому неудивительно, что он регулярно участвовал в закрытых кэш-играх на высоких лимитах. Собственно поэтому именно Кертис может едва ли не наиболее объективно оценить силу игры заокеанских знаменитостей.

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Джеймс Вудс. Фото: BI

Пятое место списка Хьюстон отдал двукратному номинанту премии "Оскар" Джеймсу Вудсу. Кертис отметил, что Вудс является очень умным человеком, но при этом он чрезвычайно много разговаривает во время игры. Чем очень мешает соперникам. Сам же актер всегда действует взвешенно и методично.



Хоакин Феникс и Тодд Филипс. Фото: People

Четвертое место рейтинга у Тодда Филипса. Это известный писатель и режиссер. Именно он является режиссером фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Автор списка отмечает смелость Тодда. Филипс не боится блефовать и делать большие ставки.



Бен Аффлек. Фото: Jakarta post

Третье место у звездного Бена Аффлека. Его покерные таланты тоже довольно широко известны. Кертис отметил жажду актера к учебе, его активность и смелость. Автор рассказал, что для Аффлека вообще не проблема сделать "дорогой" колл или рискованный блеф, он играет раскованно.



Ник Касаветис. Фото: Variety

Второе место Хьюстон отдал Нику Касаветису. Это актер, режиссер и сценарист. А еще искусный покерист. Кроме высокого уровня игры, Ник имеет еще одну фору — авторитет, которым охотно пользуется за столом.



Рик Саломон. Фото: Pokernews

Первое место в списке лучших покеристов Голливуда по версии Хьюстона Кертиса получил Рик Саломон. Это неудивительно. Именно Рик в этом списке является ближайшим к статусу профессионального покериста. Он даже играл в самом дорогом турнире в истории с бай-ином один миллион фунтов! Автор рассказывает о вечере, когда проиграл миллион долларов! Один из самых больших кусков этого "пирога" "откусил" именно Рик. Таким образом Саломон не только продюсер и скандалист, но и замечательный покерист.