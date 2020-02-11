Телепат в покере: история Даниэля Негреану

Даниэль Негреану – один из самых известных профессиональных покеристов в истории этой игры и точно самый медийный. Вряд ли найдется человек, который хотя бы поверхностно интересуется покером, и никогда не слышала о Негреану.

Даниэль – канадец, впрочем с румынскими корнями. Родился он в 1974 году. В 15 лет научился играть в покер, а уже в 21 перебрался в Лас-Вегас и решил начать профессиональную карьеру.

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В 1998 году Негреану выиграл свой первый браслет WSOP, став на тот момент самым молодым, кому удалось подобное. Отсюда и самое известное прозвище канадца Kid Poker (Малыш покерист). В целом же Даниэль выиграл уже 6 браслетов Мировой Серии. Впрочем, даже это – лишь небольшая часть его успехов в покере. На протяжении аж четырех лет (2015-2018) Негреану возглавлял список самых успешных турнирных игроков в истории. Сейчас с карьерными выигрышами в более чем 42 миллиона долларов канадец занимает третью строчку (после Брина Кенни и Джастина Бономо) и не теряет надежды вернуть себе первенство.



Даниэль Негреану – член Зала Славы Покера / PocketFives

В 2014 году Негреану стал членом Зала Славы Покера. Он автор множества статей о покере и активно ведет блог, где делится деталями жизни профессионального покериста, и дает немало интересных советов новичкам. Кроме того Даниэль, как и большинство канадцев, большой фанат хоккея. В частности, он один из акционеров клуба NHL "Лас-Вегас Голден Найтс". Покерист успел попробовать себя даже в Голливуде. Негреану получал эпизодические роли в фильмах "Везунчик", "Тильт", "Короли покера", "Штука", " Люди Икс: Начало. Росамаха", и другие.

Однако, главная фишка Даниэля Негреану, которая в свое время сделала из него легенду покера – это умение читать соперников. Не один раз на больших турнирах канадец буквально угадывал карты своих оппонентов. Но это лучше увидеть собственными глазами.