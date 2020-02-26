Универсальная женщина: из покера – в банковское дело

Еще два месяца назад Мария Конникова штурмовала престижный покерный турнир в Лас-Вегасе. Сегодня успешная покеристка, писательница и профессиональный психолог осваивает очередную профессию. Конникова бросила вызов мошенникам, пытающимся обмануть известный британский банк Lioyds.

Американская покеристка успешно прошла собеседование в отделе по борьбе с мошенничеством в одном из главных банков Великобритании. В Lioyds выяснили, что за последние годы их клиентов обманули на 5 миллионов долларов, поэтому запустили собственную систему борьбы с такими преступлениями.

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Мария Конникова в этом ответственном деле выполняет роль консультанта. Основываясь на собственных навыках, в том числе и покерных, американка учит банковских работников заблаговременно выявлять потенциальное преступление, анализируя ход мыслей клиента. Похожий алгоритм приносит успех за овальным столом. Это Мария Конникова ярко демонстрирует в своей покерной карьере: всего за два года американка выиграла более 300 тысяч долларов призовых.