Успеет ли Фил Гальфонд отыграть свои деньги

Известный американский покерист неустанно сокращает отрыв в хедз-ап битве против онлайн-игрока с ником "VeniVidi1993".

Этой ночью Фил отыграл еще 85 тысяч евро. Теперь Гальфонд отстает от соперника на 233 тысячи евро. Отрыв "Veni" до сих пор можно назвать довольно большим. Ведь покеристы сыграли уже более 18 тысяч раздач из регламентированных 25 тысяч.

Читайте также: Брутальный итальянец стал героем покерного фото года

Регулярные успехи американца все же внесли изменения в котировки букмекеров. Фил остается аутсайдером дуэли, но уже не таким безнадежным. 1.46 — на победу "VeniVidi1993", 2.75 — на триумф Гальфонда.

Отметим, когда отставание американского покериста составило 900 тысяч евро, он взял паузу в дуэли тет-а-тет. Поединок был под угрозой срыва, но Фил все же решил продолжить борьбу.

Если "Veni" удержит преимущество и по итогам 25 тысяч раздач останется в плюсе, то Гальфонд выплатит сопернику дополнительно 200 тысяч евро. Если победит Фил, то "сверху" заработает еще 100 тысяч евро.

Напомним, это первый поединок так называемого GalfondChallenge. Следующими соперниками американца будут известные игроки с высокими лимитами Кейтс, Перкинс, Шварц и покерист с ником "ActionFreak".