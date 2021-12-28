Это приложение действительно является проблемой для людей, так как из ОРДЛО через линию разграничения ездит много пенсионеров, у которых смартфонов попросту нет.

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В чем проблема

Пользуются они самыми дешевыми, старыми моделями телефонов и не могут установить программу. Им такой шаг Украины существенно упростит жизнь.

Хороший пример пропасти между реальностью и российской пропагандой. Пока Путин со всей своей сворой придворных пропагандистов вопят про "украинский фашизм" и "геноцид Донбасса", жители неподконтрольных районов продолжают массово ездить на подконтрольную территорию, не видя для себя в этом никакой угрозы.

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А "проклятые фашисты" не только не подвергают их массовым репрессиям, но и все время думают о том, как бы помочь своим гражданам.

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