И многим это заявление показалось сомнительным, ведь, как правильно подметил госсекретарь США Энтони Блинкен, если россияне пришли к вам домой, их сложно выгнать. Тогда почему Токаев так уверен в том, что он и без ОДКБ сможет справиться с удержанием власти?

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Давайте вместе разберемся – действительно ли россияне готовы уйти из Казахстана?

"Самые черные дни уже позади"

Итак, Токаев, заявил парламенту Казахстана о том, что уже через 2 дня начнется вывод основного контингента ОДКБ, так как, цитирую: "Самые черные дни уже позади".



Заявление Токаева об уходе российских солдат выглядит странно / Фото Tengrinews.kzа

На первый взгляд может показаться, что так оно и есть, ведь на улицы для патрулирования, все больше выводят именно казахских военных, которые, очевидно, прошли проверку на лояльность новому режиму.

С другой стороны, заявление Токаева об уходе российских солдат выглядит странно на фоне заявления минобороны России о том, что их солдаты заняли ключевые позиции по защите критических объектов в Казахстане и, цитирую: "Наладили процесс несения службы и быт в главном пункте базирования группировки".

К тому же пресс-алкаше МИД РФ стала восхвалять так называемые миротворческие силы ОДКБ, мол, только им удалось показать свою эффективность в борьбе с терроризмом.

С другой стороны, пресс-секретарь Путина Песков наоборот заявляет, что, мол, вывод войск ОДКБ это прерогатива Токаева и Кремль не имеет права вмешиваться в этот процесс. Хотя, звучит это достаточно цинично на фоне того, что Россия уже влезла во внутренние дела Казахстана.

Допустим, что ситуация в Казахстане действительно более-менее стабилизировалась – может ли Токаев, захвативший власть, позволить себе отказаться от российской опоры?

На первый взгляд кажется, что да, ведь ему удалось полностью подчинить себе абсолютно все органы власти в Казахстане.

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Токаеву удалось ликвидировать всё правительство

Давайте вспомним, сначала Токаев заявил, что за скачком цен на газ стоит сеть АЗС, принадлежащая зятю Нурсултана Назарбаева, которая вступила в некий ценовой сговор против казахского народа.

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Далее Токаеву удалось успешно ликвидировать всё правительство, в котором еще оставались лояльные к Назарбаеву люди. Позже Токаев подчинил себе весь силовой аппарат – против бывшего главы КНБ Карима Максимова открыто уголовное дело по статье о госизмене.

Его место тут же занял начальник личной президентской охраны Токаева – Ермек Сагимбаев.

К слову, Токаев заявил, что наказывает бывшего главу КНБ как раз за то, что тот отказался воевать с собственным народом.

Вдобавок, несколько высокопоставленных силовиков – от глав полиции и до офицеров Нацгвардии – странным образом покончили жизнь самоубийством, их тут же заменили на токаевских.

И самое главное, Токаев, отобрал у Нурсултана Назарбаева единственный официальный пост в стране – главы Совета безопасности Казахстана, отныне ним является сам Токаев.

Токаев сформировал новый состав правительства, где все новые министры – на 100% лояльны Токаеву и не осталось ни одного, кто мог бы, хотя бы гипотетически, противится его воле.

Казахские силовики проявили лояльность к Токаеву

К тому же, по данным МВД Казахстана уже задержано 10 тысяч человек, которые могут быть причастны к протестам. Не забывайте еще и о том, что по всей стране до сих пор действует режим чрезвычайного положения, что сводит на нет все попытки возобновить протесты.

Вдобавок, сами казахские силовики похоже проявили лояльность к Токаеву и готовы защищать его режим.

Именно поэтому, Токаев не просто объявил новый состав правительства, но и начал давать первые обещания казахам. И первое из них – обещание полностью дискредитировать семью Назарбаева.

Прямо на заседании парламента, Токаев прямо заявил, за всё время правления, семья Назарбаева слишком много наворовала у страны, а потому пришло время раскулачить семейство и делиться богатством с бедными.



Токаев обещает отобрать капитал у семьи Назарбаева / Фото Imago Images

Фактически, Токаев обещает отобрать капитал у семьи Назарбаева и передать его народу. Да и в целом, Токаев прямо представил себя Робин Гудом, который наконец-то спасет Казахстан от назарбаевщины.

Далее в своем выступлении он пообещал снизить уровень инфляции, повысить зарплаты и пенсии, заморозить рост зарплат для всех чиновников, уничтожить олигархов и самое главное – сделать газ еще дешевле, чем это было до протестов.

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По факту, после полного захвата власти, Токаев пытается показать, что именно он услышал казахский народ и идет ему навстречу, а весь беспредел с расстрелами и переделом власти, должен уйти на второй план, казахи должны очароваться президентом и забыть обо всем.

Токаев планирует создать некий фонд

Правда Токаев не особо обратил внимание, что он планирует создать некий фонд под названием "Народу Казахстана", куда и будут перетекать денежки, которые он планирует отобрать у семьи Назарбаевых и других олигархов.

А руководить фондом будет… да, сам Токаев. Но, за сладкими обещаниями, казахи могут этот нюанс и не заметить.

И вот в такой картине мира, Токаев и правда не нуждается более в войсках ОДКБ, которые прибыли прикрывать его режим. Но, не все так просто.

Например, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что российские войска в Казахстане останутся там надолго, ведь россияне не готовы просто так отдать страну в руки Токаева, хоть он и является давним советским дипломатом.

Полностью Россия не уйдет

А как вы знаете, все советские дипломаты не были просто дипломатами, а были агентами КГБ. И здесь я с Боррелем соглашусь, но добавлю – показательно какая-то часть войск может и покинуть Казахстан, но полностью Россия не уйдет, и вот почему.

Первое, уже в своем выступлении в парламенте, Токаев заявил о необходимости реформирования правоохранительных органов, министерства обороны, службы разведки, комитета нацбезопасности и так далее.

Даже не сомневайтесь: во всех этих структурах засядут российские ставленники.

Второе, Токаев заявил, что уже в ближайшее время произойдет усиление казахских вооруженных сил. Откуда пойдут эшелоны с оружием, думаю, объяснять не стоит. Вдобавок, у россиян есть излюбленная схема – "их там нет".

В Алматы и Нурсултане объекты стратегической важности охраняют военные без опознавательных знаков. Кто они – неизвестно. Об этом рассказывает корреспондент "Настоящего Времени".

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К тому же, новый премьер-министр Алихан Смаилов, сразу же после назначения, позвонил в Кремль и уверил главу российского правительства Мишустина в своей лояльности.

Властью Токаева заинтересовались Китай и Турция

Но есть и еще 2 куда более важные причины, почему российские войска полностью не покинут Казахстан. Еще раз повторю, Касым-Жомарт Токаев отныне обладает абсолютной властью в стране.

И его властью уже заинтересовались другие ключевые игроки в регионе – Китай и Турция.

Как вы понимаете, в Пекине не очень то и рады тому, что Кремлю удалось так легко, по сути, оккупировать соседнюю страну, где у Китая достаточно собственных интересов. А потому Пекин поспешил заявить о том, что он выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела Казахстана.

И тут же, китайское правительство пригласило Токаева на Олимпиаду, в знак доверия к его власти. Об этом заявил лично глава китайского МИДа Ван И.



Китайское правительство пригласило Токаева на Олимпиаду / Фото Getty Images

Такое заявление со стороны Китая говорит о том, что Пекин не просто заинтересован в сохранении стратегических отношений с Казахстаном в обход России, но еще и предлагает Токаеву свою личную помощь.

А это значит, говоря простым языком, что Китай готов переманить Токаева в свой лагерь, воспользовавшись успехом захвата власти, в котором помогла Россия.

В то же время, Турция экстренно созвала заседание Тюркских государств. И вот на нем Турция, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Венгрия, Азербайджан и Казахстан. Все страны высказали свою поддержку режиму Токаева в "контртеррористической операции".

И тут же заявили, что готовы помочь стране в проведении реформ.

Здесь не стоит забывать о том, что Турция стремилась к более тесным связям с тюркоязычными государствами Центральной Азии, в том числе и Казахстаном, все последние 30 лет. А потому для Анкары есть хороший шанс попытаться переманить Токаева на свою сторону.

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Потому, как бы это не звучало, но прямо сейчас начинается борьба за максимальное влияние на Казахстан со стороны не только России, но и Китая, и Турции. И лично я не особо то и верю, что в такой период, Россия просто так откажется от своего военного присутствия в этой стране.