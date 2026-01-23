Сили оборони вкотре зірвали спробу росіян захопити Покровськ і Мирноград, – Сирський
- Сили оборони України успішно стримують спроби російських військ захопити Покровськ і Мирноград, завдаючи значних втрат супротивнику.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив військових державними нагородами за ефективну оборону і зрив планів ворога під Покровськом.
Лінія фронту в Донецькій області залишається максимально нестабільною через постійні спроби окупантів просуватися. Зокрема російські війська намагаються невеликими групами проникнути до північних районів Покровська та Мирнограда.
Втім, Сили оборони України, попри надзвичайно складну ситуацію на напрямку, продовжують утримувати позиції. Про таке розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?
Сирський поінформував про поточну ситуацію на фронті. Він зазначив, що під час робочих зустрічей та оцінки оперативної обстановки вдалося напрацювати подальші кроки для посилення оборонних спроможностей. Йшлося, зокрема, про зростаючу роль БпЛА, фортифікацій, а також про належну підготовку військовослужбовців.
Олександр Сирський відзначив ефективну й злагоджену роботу українських оборонців. Так, вони й надалі стримують ворожі війська поблизу Покровська й Мирнограда.
Унаслідок активних штурмових дій зірвано чергову спробу ворога захопити ці населені пункти. Задіяний оперативний резерв окупантів зазнав відчутних втрат,
– повідомив головком.
Окрім того, Сирський відзначив військових державними нагородами за зрив планів ворога під Покровськом. Він нагородив бійців почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України – "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест військової честі".
Останні новини з фронту Донеччини
Російські окупаційні сили продовжують систематичні атаки на Слов'янському напрямку, використовуючи тактику форсування водних перешкод невеликими піхотними групами.
Так, противник активно накопичує резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісництва, готуючись до чергової спроби наступу саме в напрямку Дронівки.
Тим часом 20 січня в тимчасово окупованому Дебальцевому пролунав потужний вибух на великому складі боєприпасів, який постачав зброю для всього донецького угруповання військ. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан переконаний, що відновлення знищених запасів артилерійських боєприпасів та іншого озброєння для росіян буде вкрай складним завданням і займе щонайменше кілька тижнів.
За останній період українські підрозділи успішно уразили дев'ять одиниць ворожої артилерії, серед яких буксировані гармати Д-30 та самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація".