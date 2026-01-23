Сили оборони вкотре зірвали спробу росіян захопити Покровськ і Мирноград, – Сирський

Лінія фронту в Донецькій області залишається максимально нестабільною через постійні спроби окупантів просуватися. Зокрема російські війська намагаються невеликими групами проникнути до північних районів Покровська та Мирнограда.

Втім, Сили оборони України, попри надзвичайно складну ситуацію на напрямку, продовжують утримувати позиції. Про таке розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також Російських військових значно поменшало: якою є ситуація з втратами ворога станом на 22 січня

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?

Сирський поінформував про поточну ситуацію на фронті. Він зазначив, що під час робочих зустрічей та оцінки оперативної обстановки вдалося напрацювати подальші кроки для посилення оборонних спроможностей. Йшлося, зокрема, про зростаючу роль БпЛА, фортифікацій, а також про належну підготовку військовослужбовців.

Олександр Сирський відзначив ефективну й злагоджену роботу українських оборонців. Так, вони й надалі стримують ворожі війська поблизу Покровська й Мирнограда.

Лінія фронту на Покровському напрямку: дивіться карту DeepState

Унаслідок активних штурмових дій зірвано чергову спробу ворога захопити ці населені пункти. Задіяний оперативний резерв окупантів зазнав відчутних втрат,

– повідомив головком.

Окрім того, Сирський відзначив військових державними нагородами за зрив планів ворога під Покровськом. Він нагородив бійців почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України – "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест військової честі".

Останні новини з фронту Донеччини