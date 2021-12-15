Перша ложка дьогтю полягає в тому, що зараз більше ніж 100 тисяч українців так і не прийшли за другою дозою щеплення. Відповідно, не отримали повноцінного курсу вакцинації, тобто не закріпили ефект від вакцини.

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Лікування "антиваксів" зі спільної кишені

Це означає, що у них є великі шанси на тяжкий перебіг хвороби. Направду, кожен має право робити зі своїм життям та здоров'ям усе, що заманеться. Однак тепер їхнє лікування й майбутній порятунок від COVID-19 відбуватиметься з нашої спільної кишені, тобто з бюджету.

Якщо ми не можемо закидати "антиваксам" претензії щодо відмови щепитися, то все ж таки маємо право питати, чому потім вони лікуються не за власні, а державні гроші. Точніше – податки вакцинованих українців, які "вкалують" на роботах, аби те лікування їм оплатити.

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"Батіг заборон" спрацював наполовину

Втім, якщо без риторичних запитань, яких "антивакси" однаково не почують, то бачимо, що "батіг карантинних заборон" спрацював лише наполовину. Українці кинулися за вакциною, коли держава запроваджувала червоні зони, однак тільки заради заповітного сертифіката вакцинації.

Держава прогадала, коли дозволила отримувати сертифікат з однією дозою. Звісно, так вона вчинила з надією, що громадяни й другу зроблять. Однак понад 100 тисяч українців наплювали на завершення курсу – отримавши з першою дозою COVID-сертифікат, за другою не прийшли.

Сподіваюсь, що держава зробить з цього правильні висновки й наступного разу на схоже пом'якшення вже не піде. Те, що будуть і "наступні рази", у мене, на жаль, немає жодних сумнівів.

Буйно квітне бізнес фальшивих сертифікатів

Друга ложка дьогтю в діжці радісних реляцій про близьке набуття українцями колективного імунітету – у нас надалі буйно квітне торгівля сертифікатами вакцинації. Навіть так – в Україна досі існує шалений попит на них, а там, де є попит, пропозиція завжди знайдеться.

До прикладу, Служба безпеки України вчора, 14 грудня, викрила чергових ділків, які продавали COVID-сертифікати. Брали по 3 – 4 тисячі гривень за штуку. Водночас заробляли понад 5 мільйонів гривень щомісяця, адже продавали за цей час більше ніж 2 тисячі "сертифікатів".

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Якщо розуміти, що на викритого ділка припадає десяток, а може й сотня покупців, то в мене виникає побоювання, що, схоже, в Україні тільки я вакцинований. Може ще міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зі справжньою вакциною, бо йому, у зв'язку з посадою, треба було "вколотися" перед камерами.

Сумна статистика

Звісно, я трохи згущую фарби, але погодьтеся – у нас з цим вкрай сумна ситуація. Саме тому тепер з більшим скептицизмом вислуховуватиму звіти Міністерства охорони здоров'я про кількість вакцинованих українців.

Оскільки тепер я знаю, що тій статистиці вірити не можна, адже чимало українців, які в ній є, можуть мати куплені сертифікатами.