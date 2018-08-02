"Поліклініка без черг": скільки пацієнтів уже скористалися системою

З початку впровадження електронної системи "Поліклініка без черг" з її допомогою здійснено понад 2 мільйони записів до лікаря. Кількість пацієнтів, які скористалися сервісом, перевищила 1 мільйон. Найактивніший сегмент користувачів – молоді батьки.

Наразі система працює у 18 областях України. Підключено 114 медичних установ (459 амбулаторій). Сервіс використовують у своїй роботі 4060 лікарів. Статистика, зібрана системою, показала, що перед початком навчального сезону завантаження українських лікарень в середньому зростає у 3 рази, але під час роботи системи формується рівномірний потік відвідувачів, і режим роботи лікарів не стає перевантаженим.

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Система "Поліклініка без черг" впроваджується в рамках медичної реформи, відповідає вимогам МОЗ і інтегрована з eHealth. Першим у вересні 2016 року був підключений Київський Міський Дитячий Діагностичний Центр, який запустив сервіс в якості пілотного проекту. Його головними користувачами стали молоді батьки. Надалі, під час впровадження сервісу в інших містах, вони показали себе, як найбільш активні користувачі його онлайн-можливостей. Окрім того, аналітичний відділ розробників сервісу виявив, що громадянська активність цієї категорії населення нерідко сприяє підключенню системи в медустановах по всій Україні. Але старше покоління також поступово освоює функціонал системи і користується її можливостями.

Одна з ключових проблем медичних закладів України – сезонне збільшення завантаження перед навчальним сезоном.

"Зазвичай ми приймаємо в день приблизно 1000 пацієнтів-дітей. Наприкінці серпня ця цифра зростає до 3000. Внаслідок цього раніше перед навчальним роком черги до лікарів могли сягати до 70 осіб. У коридорах було не проштовхнутися. Наразі система дає можливість рівномірно розподіляти навантаження, і проблему вирішено. Окремо хочу сказати про пацієнтів, які, не маючи можливості з’явитись у зарезервований час, не скасовують свої записи. Таких приблизно 50%. Не скасовані записи не дають можливості іншим людям скористатися часом, який звільняється. Серед пацієнтів треба також формувати культуру відвідування лікарень. Хотілося б більш сумлінного ставлення", – розповів головний лікар Дитячої міської поліклініки №6 міста Одеси Сергій Горіщак.

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Наразі медичні заклади, де працює система, вже освоїли її роботу, в багатьох з них є потреба в розширенні можливостей і функціоналу. "Миропіль – невелике містечко. Ми маємо маленький медцентр, який за день приймає орієнтовно 70-100 пацієнтів, але комфорт відвідувачів є дуже для нас важливим. Люди дуже схвально сприйняли впровадження системи", – розповіла лікар загальної практики сімейної медицини КНП "Миропільська АЗПМС" смт Миропіль Романівського району Житомирської області Наталя Білозерцева.

Сервіс почав працювати з березня 2018 року. Звісно, спочатку ми переживали, що зустрінемося з труднощами, але вже 80% медичного персоналу навчилися користуватися сервісом. Наразі ми вже хочемо розширювати його функціонал та готові до подальших інновацій,

– додала Наталя Білозерцева.

Керівник проекту "Поліклініка без черг" Артур Верба відзначив, що тісна співпраця з лікарями дозволяє добре розуміти потенціал розвитку системи. Але зауважив – пацієнти мають більш відповідально ставитися до необхідності скасування свого запису, якщо їхні плани змінюються. Якщо пацієнт не може прийти, він повинен залишити місце для іншого пацієнта. Зі свого боку у "Поліклініці без черг" працюють над тим, щоб вирішити це питання технічним шляхом. Також планують розширювати функціонал системи загалом, оскільки медустанови вже готові до подальшого розвитку і хочуть ще більше поліпшити якість своїх послуг.

Що таке "Поліклініка без черг"? Це система контролю та управління потоком пацієнтів. Мета проекту – подолання застарілої організації пацієнтопотоку в державних поліклініках та медичних закладах. Рішення передбачає комплексне використання IT- інструментів: введення електронної черги у закладі, онлайн-запис на консультації та прийоми, логістична взаємодія лікарів, спеціалістів, діагностичних центрів та лабораторій між собою задля комфорту пацієнта. Систему "Поліклініка без черг" побудована на принципах відкритості. Модульна структура передбачає можливість подальшої модернізації та інтеграції системи з іншими системами, зокрема МІС (медичними інформаційними системами).



На сьогодні система працює вже у 18 областях України: Київській, Одеській, Сумській, Волинській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Львівській, Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській.