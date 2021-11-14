Это может быть. Но это не значит, что Мемориала не будет. Мемориал пережил своих основателей, Мемориал переживет своих гонителей.

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Это очень важно для нации и государства, чтобы были "бессрочно существующие организации", функционирование которых поддерживается из поколения в поколение. (Этот термин я заимствую из известной книги Дугласа Норта и соавторов, хотя и несколько публицистически здесь использую).

Насколько я понимаю, как организация Мемориал складывался в течение нескольких лет, примерно с года 1987, а учрежден был окончательно в 1991, т.е. тогда же, когда рождалась постсоветская, пост-коммунистическая Россия. Но в действительности Мемориал существовал гораздо раньше.

Путин решил ликвидировать международную организацию "Мемориал", которая занимается мониторингом прав человека / Фото из архива 24 канала

Мемориал вобрал в себя традиции и опыт диссидентства, т.е. опыт противостояния тоталитарной диктатуре, и главное – он стал институциональным продолжением идеологии де-сталинизации. И эта идеология подразумевает нераздельность памяти о жутких сталинских репрессиях и идеи защиты прав человека, правозащитной деятельности. Это память, которая имеет политическую силу, память-действие, формирующая нацию память. И в этом смысле Мемориалу не тридцать лет, а все шестьдесят.

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Вполне логично, что попытка ползучей ре-сталинизации российской жизни, которую мы наблюдаем сегодня, подразумевает попытку запрета, уничтожения Мемориала. Но это, разумеется, глупая логика. Есть такие смыслы и традиции, которые ты отменить не можешь, даже если правишь двадцать лет. Ты можешь только перед лицом истории вступить с ними в открытую войну. И все.

Я когда-то спросил у Рогинского, почему Путин не нападает на Мемориал? Ну, не нападает со всей силой, с какой мог бы и проч. Не помню, что он ответил, видимо, у него не было афористичной формулировки. Или не хотел говорить. Но как мне казалось, мы оба подумали об этом: что есть такие смыслы, с которыми – и так далее. Мы представили себе Путина (как мне казалось), который думает что-то в этом роде.

В общем, вкратце: Мемориал будет всегда.