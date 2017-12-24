Політолог назвав головну проблему Порошенка

Президент України Петро Порошенко має чимало проблем і недоліків, його головна проблема, його "особиста політична драма", – це конфлікт політичних і бізнес-інтересів.

Про це заявив глава правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко, пише "Главред".

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У чому проблема? У відсутності кардинальних позитивних змін. Збереження різних негативних практик, притаманних режиму Януковича, або їх часткове повернення сприймаються дуже болісно і породжують такі оцінки, як у The Washington Times (видання писало, що за Порошенка ситуація ще гірша, ніж за Януковича),

– розповів експерт.

Він додав, що в Україні позитивні зміни поєднуються з різними політико-правовими деформаціями і елементами повернення до старих практик. "Наведу простий приклад: це дискусія про рівень корупції. У багатьох сферах корупції стало реально менше, наприклад, у держзакупівлях. Заміна ДАІ на нову патрульну поліцію також призвела до кардинальних позитивних змін. Хоча завжди залишається ризик повернення корупційних практик", – сказав Фесенко.

При цьому він зауважив, що про корупцію стали набагато більше говорити, тож це формує суб'єктивне відчуття, що корупції стало більше.

"Ситуація і з корупцією, і з багатьма іншими проблемами, характерними для української політики, дуже неоднозначна. Є еклектичне поєднання нового і старого, боротьба між новим і старим, і поки немає рішучого перелому в цій боротьбі. Ототожнення Порошенка з Януковичем - це і спрощення, і певна маніпуляція", – сказав аналітик.