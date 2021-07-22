За даними поліцейських, вартість наркотичних речовин за цінами "чорного" ринку сягає майже 8 мільйонів гривень.

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Загалом правоохоронці вилучили 18 відер, наповнених вже готовим до вживання канабісом. А на задньому подвір'ї чоловіка росли насадження коноплі заввишки 1,5 метра, які були ретельно оброблені та доглянуті.

Усе вилучене поліцейські направлять на експертизу. Поліцейські одразу затримали чоловіка. Його звинувачують за статтями:

310 про посів або вирощування конопель;

309 про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Якщо провину чоловіка доведуть, йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Найближчим часом чоловікові повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

На Миколаївщині знайшли коноплю на 8 мільйонів гривень / Фото Нацполіції