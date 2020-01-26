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      Поліцейські розіграли "спецоперацію", щоб вкрасти майже 20 тисяч євро: деталі

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      У Миколаєві поліцейські пограбували підприємців / ДБР

      Двоє працівників української поліції та іноземець, внесений до бази Інтерполу як шахрай, змовилися, щоб пограбувати українських підприємців на 19 тисяч 700 євро. Для цього розробили цілу "спецоперацію" із фейковим затриманням.

      Про злочин, скоєний працівниками поліції та іноземцем-шахраєм 25 січня розповіли у пресслужбі ДБР

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      Як поліцейські організували викрадення грошей у підприємців

      Двоє українських підприємців хотіли купити сільськогосподарську техніку. Вони знайшли продавця-іноземця, який повідомив, що потрібна українцям техніка в нього є, але розташована у Польщі. За саму техніку та за її перевезення до України іноземний громадянин запросив в українських бізнесменів 19 тисяч 700 євро. 

      Миколаїв
      Затримали поліцейських, які імітували арешт іноземця з метою пограбування / Фото ДБР

      Під час передачі грошей правоохоронці, які були у змові з іноземцем, розіграли затримання чоловіка – цілу "спецоперацію": одягнули на нього кайданки, кинули в машину та вивезли. А разом із ним вивезли й гроші – як "речовий доказ". Згодом поліцейські зі спільником поділили вкрадену валюту між собою.

      Що відомо про підозрюваних у пограбуванні українських бізнесменів

      Слідство встановило особу іноземного громадянина, причетного до злочину. Виявилося, що він є у базі Інтерполу та перебуває у міжнародному розшуку за шахрайство у Польщі.

      • Під час обшуку знайшли кілька паспортів чоловіка на різні прізвища, боєприпаси, гроші та наркотики.

      Злочин
      Вилучене у підозрюваних під час обшуку / Фото ДБР

      Іншими підозрюваними у злочині є:

      • Начальник ізолятора тимчасового тримання поліції.
      • Заступник командира взводу НПУ в Одеській області.

      Чоловікам оголосили підозру в шахрайстві, вчиненому групою осіб та зловживанні службовим становищем.

      • У разі визнання судом підозрюваних винними тим загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

      Вилучене
      Під час обшуку вилучили гроші, зброю та наркотики / Фото ДБР

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Одеси Новини Миколаєва Гроші Державне бюро розслідувань Шахрайство Поліція
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