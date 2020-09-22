До суду скерували обвинувальний акт щодо поліцейського за фактом перевищення службових повноважень. Його звинувачують у застосуванні надмірної фізичної сили під час сутички з противниками "ХарківПрайду" 20 вересня.

Про скерування до суду обвинувального акту щодо поліцейського з Дніпропетровської області повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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Під час акції харківського "Прайду" його противники напали на учасників акції. Тож поліції вдалося застосувати силу, внаслідок чого почалися сутички.

Тоді поліцейські поклали на землю кількох найбільш активних противників мирної акції. Втім у цей момент один з поліцейських вдарив вже затриманого чоловіка ногою в коліно.

Правоохоронцю інкримінували перевищення службових повноважень. Якщо його провину доведуть, працівнику поліції може загрожувати від 3 до 8 років за ґратами.



Момент прояву жорстокості правоохоронця потрапив на відео / скриншот