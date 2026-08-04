Майже 4 мільйони "бойових" за роботу в тилу: слідчі викрили схему незаконного нарахування виплат

Правоохоронці викрили схему незаконного отримання бойових виплат у військовій частині, що базувалася на фальсифікації службових документів. За даними ДБР і Нацполіції, колишній керівник фінансово-економічної служби залучив до оборудки десятьох підлеглих бухгалтерів.

Подробиці розповіли в Нацполіції. За справу також взялося ДБР.

Що відомо про розслідування?

Попри те, що фінансова служба фактично працювала на Дніпропетровщині, у документах зазначалося, що її працівники нібито виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку.

Завдяки цьому бухгалтери отримували додаткові виплати, передбачені для військовослужбовців, які безпосередньо перебувають у зоні бойових дій.

У результаті кожен із них незаконно одержав від 100 тисяч до понад 500 тисяч гривень. Загальна сума безпідставно нарахованих коштів за період із серпня 2023 року до жовтня 2024-го сягнула майже 4 мільйонів гривень.

Крім того, один із працівників фінансової служби, скориставшись неналежним контролем, привласнив ще 7,4 мільйона гривень, призначених для виплат військовим. За цей епізод суд уже призначив йому покарання у вигляді 8 років ув'язнення.

На основі зібраних матеріалів 11 фігурантам повідомили про нові або уточнені підозри. Колишньому начальнику фінансової служби інкримінують недбале ставлення до військової служби, розтрату майна та службове підроблення, тоді як десятеро бухгалтерів підозрюються у привласненні чужих коштів із використанням службового становища.

У разі доведення вини учасникам схеми може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо: раніше ми розповідали про розслідування ДБР стосовно заступника начальника Рівненського обласного ТЦК та СП. За даними слідства, посадовець систематично отримував неправомірну вигоду, причому в окремих випадках як хабарі йому передавали навіть автомобілі.