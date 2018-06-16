Поліція оголосила про підозру власнику авто, у якому через вибух постраждали четверо дітей

Прокуратура проситиме про арешт власника авто, внаслідок вибуху якого постраждало четверо дітей. Чоловіку інкримінують дві статті – незаконне поводження з боєприпасами та ненавмисне нанесення тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження.

Правоохоронці зазначають, що, можливо, звинувачення ще змінять на більш тяжке. Вже після проведення всіх експертиз.

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Правоохоронці припускають, що вибух стався через те, що спрацювала граната. Її міг залишити власник авто, аби захиститись від злодіїв. Четверо постраждалих дітей досі перебувають у лікарні.

В теперішній час цей чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчий вже підготовив подання, узгоджене з процесуальним керівником про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За ці діяння його очікує покарання до 7 років позбавлення волі,

– розповів голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

Коментар голови Наіональної поліції Києва Андрія Крищенко

Нагадаємо, 14 червня в Києві стався вибух в одній з покинутих машин. Діти забрались у "Волгу" пограти та знайшли коробку, що вибухнула.

До слова, наразі стан трьох з чотирьох дітей, що постраждали внаслідок вибуху авто у Києві є стабільним, натомість у 5-річного Павла – украй тяжка черепно-мозкова травма, оскільки йому в очі потрапили скалки. До лікування дітей навіть залучили військового хірурга.