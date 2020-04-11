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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Поліція отримує щодоби півтори тисячі звернень про домашнє насильство під час карантину

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      Спалаху домашнього насильства в Україні під час карантину немає / Громадський простір

      Нацполіція отримала понад 42 тисячі викликів про домашнє насильство під час карантину. У середньому за добу – це півтори тисячі звернень.

      До введення карантину, на початку березня правоохоронці отримували у середньому 1650 викликів за добу, інформує пресслужба Національної поліції у фейсбуці.

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      Введення карантинних заходів не впливає на ефективність роботи органів поліції. Крім того, збільшення фактів вчинення домашнього насильства у зв’язку з карантином не зафіксовано, 
      – повідомив начальник Управління дільничних офіцерів поліції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Сергій Альошкін.

      Загалом з початку року до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства притягнули 34 тисячі людей. Слідчі направили до суду понад 470 кримінальних проваджень та винесли понад 11 тисяч термінових заборонних приписів.

      Для протидії домашньому насильству в Україні створена цілодобова гаряча лінія – 1547. Звернувшись за цим номером, можна отримати кваліфіковану правову та психологічну підтримку. За необхідності – на звернення терміново відреагує поліція.

      Дивіться коментар поліції щодо домашнього насилля:

      Зверніть увагу! У зв’язку з пандемією коронавірусу, за даними ООН, у світі кількість випадків домашнього насильства збільшилася вдвічі.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Карантин в Україні 2020 Поліція Новини України Стосунки Сімʼя
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