Поліція скандально розгромила мітинг проти забудови і затримала активістів у Одесі: ганебні фото

В Одесі поліція в інтересах корумпованої влади самовіддано захищала паркан скандальної забудови у зеленій зоні парку 411-ї берегової батареї та жорстоко затримала активістів, які протидіяли перетворенню Одеси на суцільний ТРЦ.

25 грудня близько сотні активістів місцевих осередків "Нацкорпусу", "Автомайдану", "Вуличного фронту", "Правого Сектора" та небайдужих одеситів вийшли на протест, аби не дати владі вкрасти у громади 1,5 гектара землі парку, де розміщено меморіальний комплекс воїнам-захисникам Одеси.

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В Одесі поліція жорстоко розігнала активістів, що виступали проти незаконної забудови

За словами активістів, Ірина Єсинович – депутатка від Труханівської партії "Доверяй Делам", що відомою носінням георгіївської стрічки та тиканням середнього пальця журналістам – хоче збудувати на території парку комерційний проект, а саме притулок для вигулу собак. Вона активно лобіює та проштовхує будівництво "догтауну" саме на території 411-ї батареї.

Соратниця Труханова зганьбилася перед журналістами: дивіться відео

"Начебто місце забудовується для вигулу собак. Але, за фактом, одесити отримають ще один ТРЦ, який складатиметься з бунгало та кафе. Втративши Аркадію, втрачаючи Гагарінське Плато, ми опинились перед вибором: або мовчати на беззаконня Труханова, або прийняти війну, яку він разом з "Доверяй Делам" оголосив. Одеситів перевіряють на міцність", – сказав лідер одеського "Нацкорпусу" Сергій Варламов.

За його словами, цей комерційний проект роблять за гроші платників податків. Тобто, сьогодні кожен одесит є інвестором, адже гроші виділяються з бюджету під начебто "соціальні потреби". Також є відсутнім документ, який встановлює межі об’єкта. Себто немає гарантії, що завтра не почнуть вирубувати дерева та розширювати територію. І немає дозволу від Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) на будівництво, а, отже воно – апріорі незаконне.

Місцеві мешканці також витсупають переважно проти забудови.

"Якби тут будувався дитячий майданчик, то ми не були б проти, а якщо тут будується незрозуміло що, ми категорично проти. Нехай ці люди, які хочуть "догтаун"? будують його на "Краяні" біля "мерії". Меру буде дуже приємно бачити людей, які займаються спортом. Він же любить спорт", – обурювався місцевий житель Андрій.



Ця територія начебто забудовується для вигулу собак, але, за фактом, одесити отримають ще один ТРЦ

На противагу місцевим, які проти "догтауну", зібралися й місцеві собачники. Вони переконують: хочуть мати "догтаун", а за умови появи масштабного будівництва вийдуть разом з активістами, аби перешкодити. Але сумнозвісний досвід в Одесі показує: лише на ранній стадії можна щось зробити...

Активісти почали демонтувати паркан, однак поліція під керівництвом Івана Іщенка та Дмитра Оверченка самовіддано їм перешкоджала, викравши насадку до шуруповерта, чим довела ситуацію до комізму. Сьогодні поліція добряче показала, що вона – з парканом, а не з народом. Копи навіть не змогли відповісти, чи будівництво тут є законним. Аргументуючи свої дії захистом громадського порядку, вони фактично перешкоджали активістам охайно та спокійно демонтувати огорожу.

Згодом приїхали спецпризначенці "ТОР", вибудувались периметром і блокували дії активістів. А далі по-звірячому "запакували" найактивніших: лідера "Вуличного фронту" Дем’яна Ганула, лідера місцевого осередку "Автомайдану" Віталія Устименка та активіста "Автомайдану" Олега Кожушняка.

Ось як все було. Ганула із застосуванням грубої сили та спецзасобів (кийків і балончика) повалили на підлогу та травмували йому руку. Активісти почали перешкоджати незаконному затриманню та відвезенню Ганула у відділок. Поліцейські не могли назвати причину затримання та порадили дізнаватись вже у відділку. У цей час Кожушняку розбили ніс і теж "спакували". А згодом те саме очікувало й Устименка – за "вияв непокори поліцейським", себто за те, що намагався витягти Кожушняка з машини.

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Потім так звані "стражі порядку" повалили на землю лідера одеського "Нацкорпусу" Сергія Варламова, притиснули йому голову коліном до асфальту та кілька разів вгатили кийком по ногах. Потім відпустили та стали підло брехати, що "затримали для встановлення особи".

"Людей валили на землю та били ногами. Те саме відбулося зараз і зі мною. Я не знаю, де Устименко, Ганула вже, мабуть, відвезли... Одеська поліція знову захищає інтереси Галантерника та Труханова, це чергове підтвердження", – прокоментував Варламов.

Направду лідерів затримали, аби просто припинити протест. Їх доправили Таїровського райвідділку, інкримінували дрібне хуліганство та злісну непокору, впаяли штраф і відпустили. А от Олегу Кожушняку "світить" кримінальна стаття – нібито, за напад на поліцейського.

"Людині, яка навіть із конченою "тітушнею" намагається говорити та апелювати до найвищих людських цінностей! Людині, яка до останнього залишається максимально дипломатичною – навіть в найдикіших умовах, – шиють кримінальну статтю. Завтра Олегу вручатимуть підозру", – прокоментував лідер "Автомайдану" Устименко.

Дісталося не лише їм, а й людям, які протидіяли поліцейському свавіллю та перешкоджали рух поліцейського авто. Спецпризначенці просто штовхали і літніх активістів, і місцевих мешканців у спину та валили на землю.

Перепало і протруханівським журналістам, які після сутички курили з поліцейськими та просили, пардон, цитата: "не пи***ти їх" і виділити окрему групу для захисту журналістів від дій поліції. А поліцейські щось белькотіли про захист своєї честі, жнива Майдану, сміялися з тріумфом переможців і… ницо мочилися під деревами парку, який активісти захищали від забудови.



Правоохорнці по-звірячому "запакували" найактивніших протестувальників

Поліція вкотре яскраво засвідчила, що захищає бізнес, а не народ, і, не ховаючись, будує свою "Одеську народну республіку". А незаконні будівництва, які генпрокурор України Юрій Луценко обіцявся припинити три тижні тому, тривають…

І ще один підсумок сьогоднішніх подій: не встояли ні люди, ні паркан… Поки поліція знущалась і "пакувала" одних активістів, інші зняли майже всі секції паркану.