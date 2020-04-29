Поліція в Києві виявила два ресторани, які працювали під час карантину

Київська поліція провела рейд по закладах харчування щоб перевірити, чи дотримуються вони правил карантину. Виявилося, що не всі.

Загалом під час рейду правоохоронці перевірили 204 заклади харчування, повідомили у відділі комунікації поліції Києва. І два з них працювали, попри карантин.

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Порушників виявили у Подільському та Шевченківському районах Києва. На них склали адмінпротоколи. Назви закладів правоохоронці не назвали.

Всього за період дії карантину за порушення, передбачені ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, співробітниками київської поліції складено 1028 адміністративних матеріалів. Порушення умов дотримання карантину тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тисячі гривень) та на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-170 тисяч гривень).

Оскільки перевірка проводилася у закладах харчування, кожна робоча група перебувала у захисних медичних костюмах, масках, рукавичках, окулярах й бахілах, а також була забезпечена антисептиками.



Поліцейські під час перевірки закладів харчування у Києві / Поліція Києва

Робота ресторану "Велюр" нардепа Тищенка під час карантину

Поліція також перевірила роботу закладу "Велюр" на вулиці Льва Толстого, який належить народному депутату Миколі Тищенку. Однак порушень там не виявила.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі Bihus.info зафіксували, як до ресторану, попри карантин, приїжджають vip-гості. Серед них народні депутати Антон Яценко та Олександр Кабанов, наближений до олігарха Ігоря Коломойського Павло Куфтирєв, а також один зі співробітників "Метінвесту" Віталій Кисіль.

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Микола Тищенко у відповідь переконував, що ресторан "Велюр" працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі. Водночас у закладі дотримуються всіх карантинних обмежень і він не приймає відвідувачів.

Скандальний колишній депутат Олег Ляшко заблокував ресторан "Велюр". Політик разом з групою людей заклали вхід у будівлю піноблоками та залили будівельною піною. Поліція розпочала розслідування цієї справи.

Карантин в Україні та заклади харчування

В Україні з 12 березня запровадили карантин. Під закриття потрапили і заклади харчування. Діятиме він до 11 травня.

З 12 травня починається вихід з карантину. Передбачено п'ять етапів. Відкриття закладів харчування відбудеться на другому етапі. Однак тоді передбачена їх робота без відвідувачів – обслуговування на виніс. Лише на третьому етапі можна буде приймати відвідувачів. Дати цих етапів не встановлені. Уряд буде опиратися на результати боротьби з коронавірусом.