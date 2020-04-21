Поліція викрила наркокартель у Києві: в них була рекордна партія метадону

Національна поліція Україна прозвітувала про затримання злочинної групи, яка займалася виготовленням та збутом наркотиків. В них виявили рекордну кількість метадону – понад 50 кілограмів, які оцінюються у 2 мільйони доларів на "чорному ринку".

До складу угруповання входило 26 осіб із чітко розподіленими ролями два організатори, п’ять "хіміків", які виготовляли наркотики, чотири фасувальники, сім закладників, чотири оператори, які приймали замовлення, два бухгалтери та дві особи, які переводити в готівку кошти від продажу метадону та психотропів. Усі вони – молоді люди віком від 23-х до 34-х років, жителі столиці та Київської області. Організатори наркобізнесу – давно знайомі між собою, товаришують і навіть стали кумами, повідомили у поліції.

Читайте також Трьох поліцейських на Донеччині підозрюють у катуванні 18-річного хлопця

Тож щоб затримати усю банду, правоохоронцям довелося здійснити 70 обшуків у Києві та Київській області. Під час обшуків вилучено найбільшу кількість метадону – понад 50 кілограмів.

"Вилучена кількість метадону – понад 50 кілограмів – є найбільшою партією, яка вилучалася в Україні з часів незалежності. Її вартість становить 2 мільйони доларів США. Переважна більшість вилучених наркоречовин була призначена для експорту до країн близького закордоння. А загалом збут метадону відбувався гуртовими партіями через інтернет-магазини, вроздріб через мобільні додатки та шляхом закладок. При цьому був чітко організований продаж через закладки на всій території Києва: за кожним районом були закріплені оператори і закладники, які робили закладки на закріплених за ними вулицях", – повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Також правоохоронці вилучили понад 10 кілограмів мефедрону, пігулки димедролу, шишки коноплі, прекурсори та складові для виготовлення понад 500 кілограмів метадону, лабораторне обладнання (при цьому одна з нарколабораторій обладнана виключно під виготовлення метадону), пакети для фасування, банківські картки, мобільні телефони, карти пам’яті, чотири одиниці зброї, набої і 18 автомобілів.



Нарколабораторія могла виготовляти до 50 кілограмів метадону на місяць / фото Нацполіції

Потужності облаштованих нарколабораторій дозволяли виготовляти від 30 до 50 кілограмів метадону у місяць. Відтак їх дохід міг становити до 60 мільйонів гривень в місяць.

Загалом же вилучених прекурсорів та інших складових вистарчило б для виготовлення понад 500 кілограмів метадону.

Дивіться відео спецоперації поліції щодо затримання банди наркодилерів

Усіх фігурантів доставили до слідчого управління поліції Києва. Вирішується питання про їх затримання в процесуальному порядку та оголошення про підозру. Також найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи на час слідства. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.