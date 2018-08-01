Поліція затримала підозрюваних у вбивстві військового на Харківщині

Ввечері 31 липня поліція Харківщини затримала підозрюваних у таємничому вбивстві 23-річного військовослужбовця Костянтина Козакова в Харківській області.

Про це повідомив командир 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко у Facebook.

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Зазначимо, що Костянтина було знайдено мертвим неподалік військової частини з ознаками насильницької смерті – були виявлені два порізи на шиї та забій грудної клітини. Попередні висновки експертів вказують на те, що тіло пролежало в каналізаційному колекторі не менше 4 днів.



Загиблий військовий Констянтин Козаков

"Вбивці знайдені за один день і заарештовані. Нелюди, які по-звірячому вбили Костянтина Козакова, будуть суворо і справедливо покарані. Спасибі професіоналам нової поліції!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, слідство перевіряло також версію того, що він міг випадково впасти у каналізаційний колектор. "Треба встановити причину смерті: це від удару якимось предметом, чи, може, просто він впав і вдарився", – говорили в поліції.