Поліція затримала підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ноздровської

Українські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві юриста Ірини Ноздровської.

Про це заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Затримано особу, яка об'єктивно підозрюється в скоєнні злочину", – сказав Шевченко.

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Деталі він не уточнив, зазначивши, що більш детальну інформацію МВС України оприлюднить пізніше.

Варто додати, що інформацію про затримання можливого вбивці перед цим повідомив журналіст Айдер Муджабаєв. Він заявив, що вбивцею виявився близький родич злочинця Дмитра Россошанського, який збив на автомобілі її сестру та потім завдяки наполегливості Ноздровської був засуджений до кримінального покарання.

Нагадаємо, тіло Ірини Ноздровської знайшли на Київщині 1 січня 2018 року. Зникла ж правозахисниця 29 грудня. Якраз після того, як відбувся суд у справі загибелі її сестри. Ту два роки тому насмерть збив племінник Вишгородського судді. І саме Ноздровська домоглася, аби його посадили на сім років. Поховають Ірину Ноздровську у її рідному селі Демидів, що під Києвом, 9 січня.