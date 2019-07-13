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      Поліція звільнила українців з захопленого у Гібралтарі судна

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      Серед екіпажу захопленого Grace 1 є українці: їх звільниил під заставу
      Серед екіпажу захопленого Grace 1 є українці: їх звільниил під заставу / shipspotting.com

      Поліція Гібралтару звільнила весь екіпаж раніше затриманого іранського танкера Grace 1. Частина членів екіпажу судна були українцями, решта – громадяни Ірану та Пакистану.

      Моряки були звільнені під заставу, однак розслідування досі триває, повідомило видання IRNA.

      Цікаво: П'ять катерів Ірану намагалися зупинити британський танкер у Перській затоці

      Сам танкер досі залишається під арештом, а поліція Гібралтару конфіскувала документи та електронні дані з судна.

      Після звістки про відправлення другого військового корабля Великої Британії до Перської затоки, британський міністр закордонних справ Джеремі Гант сказав, що держава не прагне ескалації напруження з Іраном.

      Супертанкер Grace 1 був вилучений за те, що він прямував до Сирії, що було явним порушенням санкцій. Судно не затримували через те, що воно виходило з Ірану,
      – сказав Гант.

      Що відомо про затримання нафтового танкера у Гібралтарі?У четвер, 4 липня, біля берегів Гібралтару затримали танкер, який, як підозрюється, йшов до Сирії з нафтою, не зважаючи на режим санкцій Європейського Союзу.

      Судно Grace 1 затримав корабель флоту Великої Британії, до якої належить територія Гібралтару. Як повідомляє місцева влада, танкер перевозив близько 300 тисяч тонн нафти для режиму президента Сирії Башара Асада.

      Також з’явилися підозри, що паливо було завантажене не в Іраку, як вказують документи судна, а в Перській затоці недалеко від берегів Ірану.

      Згодом з'ясувалося, що серед членів екіпажу захопленого танкера були українці.

       

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      Теги: Новини України Водний транспорт Великобританія
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