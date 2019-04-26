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      У поліцію повідомили про мінування Верховної Ради і Кабінету міністрів

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      Вибухотехніки перевіряють, чи дійсно заміновано будівлі парламенту та уряду
      Вибухотехніки перевіряють, чи дійсно заміновано будівлі парламенту та уряду / Ілюстративне фото

      Правоохоронці перевіряють інформацію, яка надійшла через анонімний телефонний дзвінок, щодо масового замінування стратегічних об'єктів у Києві. На місцях працюють вибухотехнічні служби.

      Поліція Києва перевіряє інформацію про мінування в столиці України аеропортів, вокзалів, уряду та парламенту. Про це повідомив Інтерфакс.

      Нагадаємо, 10 квітня будівлю КМДА також "мінували"

      На електронну пошту Нацполіції надійшло повідомлення про мінування:

      – вокзалу Південного,
      – вокзалу Дарницького,
      – аеропорту імені Сікорського – "Київ",
      – будівлі Верховної Ради України,
      – будівлі Кабінету Міністрів.

      Також був анонімний дзвінок на номер 102 – близько 9:10, як пише видання "Наш Київ". Невідомі начебто повідомили про замінування аеропорту "Бориспіль" та інших об'єктів.

      Спеціалісти перевіряють інформацію та шукають джерело інформації. На ймовірно мінованих місцях працюють вибухотехнічні служби.

      Наразі відомо, що небезпечних вибухових предметів у будівлі Верховної Ради не знайшли, у решті будівель тривають перевірки.

      blog_ava
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      Теги: Поліція Новини України Новини Києва Фейкові замінування Верховна Рада Кабінет Міністрів України Новини Борисполя
      Джерело: 24 канал
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