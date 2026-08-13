Пологи просто в салоні: в авто Uklon народився хлопчик, а водій отримав незвичний бонус

В одній із поїздок у таксі сталася надзвичайна ситуація – просто в автомобілі народився хлопчик. Його мама їхала до пологового будинку разом з акушеркою, однак пологи розпочалися раніше, ніж вони очікували.

Про це розповідають в Uklon.

Що відомо про незвичні пологи?

Пологи довелося приймати безпосередньо під час поїздки. Водій Дііа залишався поруч у цей непростий момент, а після народження дитини продовжив поїздку та безпечно довіз маму, новонародженого хлопчика й акушерку до пологового будинку.

Жінка та малюк почуваються добре. У компанії окремо відзначили спокій і людяність водія, який опинився в ситуації, яку неможливо передбачити під час звичайної поїздки.

Мама – неймовірна. Малюк – здоровий. А Дііа – наша сьогоднішня гордість. Дякуємо за спокій, людяність і турботу в ситуації, яку точно не передбачиш у жодному маршруті,

– написали там.

В Uklon зазначили, що не залишать цю історію без подарунків. Мамі подарують рік поїздок із Uklon, а водієві Дііа – дитяче автокрісло, яке стане в пригоді для майбутніх поїздок із маленькими пасажирами.

Крім того, водій отримає бонус у розмірі комісійних як подяку за допомогу в цій незвичайній ситуації.

У компанії також розповіли, що це вже другий випадок, коли дитина народжується безпосередньо під час поїздки Uklon.

Нагадаємо, у Кам’янському районі Дніпропетровської області 16-річна дівчина народила третю дитину просто в кареті швидкої допомоги. Виклик до породіллі надійшов, коли у неї почалися пологи на 40-му тижні вагітності.

Медики оперативно прибули на місце, однак довезти дівчину до пологового будинку до народження дитини не встигли. Пологи відбулися безпосередньо в автомобілі екстреної медичної допомоги.

На світ з’явився хлопчик, якому медики надали всю необхідну допомогу. Після цього маму та новонародженого доставили до пологового будинку в Дніпрі. Для Кам’янських медиків це вже другий подібний випадок за короткий час.