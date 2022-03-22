Окупанти не виконують своїх обіцянок та поводять себе як терористи. Ворог також не дотримується жодних правил ведення війни.

До речі Ласкаво просимо до пекла, або як рашисти відродили в Україні Козаччину й Холодний Яр

Захоплення українців у полон

Як повідомила Ірина Верещук, на блокпості в місті Мангуш російські окупанти затримали 11 українських автобусів та 2 машини ДСНС. Орки відвезли їх у невідомому напрямку.

Переговори про звільнення полонених вже ведуться.

Дивіться вечірнє звернення Ірини Верещук