Войовнича анархія

Уся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось відвозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.

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Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь й існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма – варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.

Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності й успішності, від чого всі розбігаються, а потім збігаються заново в нових конфігураціях.

Січ відродилася

При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжать під вогнем і збирають трофеї, вимащуючись у крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.

На три російські "бехи" виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. Ох**вшу піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.

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Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх, – вбивати. Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання – звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.

У жодній військовій академії світу не вчили, як протистояти подібному. Ласкаво просимо до пекла.

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