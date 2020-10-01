Половина українців у вересні не знала, хто є народним депутатом від їхнього округу. Прізвище нардепа-мажоритарника відоме лише 47% людей.

Жителі сіл частіше знають депутата від округу, ніж люди з міст. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке провели у вересні.

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Які результати опитування

50% українців не знають, хто є депутатом Ради від їхнього округу;

Лише 32% людей особисто зустрічали депутата;

Очільника міста чи села знають 91% опитаних;

Міського або сільського голову хоча б 1 раз бачили 60% опитаних;

Дослідження провели 19 – 22 вересня. У ньому взяли участь 5 тисяч людей. Українців опитували через телефонні інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,4%.

Зверніть увагу! 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.



Результати опитування / Інфографіка "Рейтинг"

Результати опитування / Інфографіка "Рейтинг"