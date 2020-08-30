В ООН спрогнозували наслідки вибуху у Бейруті, що відбувся ще 4 серпня. Згідно з розрахунками Організації Об'єднаних Націй, понад половина населення Лівану приречена на голод до кінця 2020 року.

Вибух у Бейруті спричинив масштабний брак продовольства. Про це заявили в Економічній і соціальній комісії ООН для Західної Азії.

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Вибух у Бейруті може спричинити голод у Лівані

Річ у тім, що порт Бейрута був основним пунктом, через який Ліван проводив імпорт продовольства. Під час вибуху 4 серпня значна частина порту була зруйнована. У комісії вже закликали терміново відновити зруйновані зерносховища в порту.

Водночас Ліван сильно залежить від імпорту продовольства. Потужний вибух зруйнував головний елеватор, який перебував на території порту. Місцеві зернові, зокрема пшениця, лише на 10% покривають потреби країни. В останні місяці криза, посилена пандемією COVID-19, вже призвела до зростання цін на продукти харчування в Лівані до 80%.

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Вибух у Бейруті: головне

4 серпня у столиці Лівану Бейруті пролунали 2 потужних вибухи. Загалом загинули понад 200 осіб, один з них – громадянин України. Приблизно 6 тисяч людей постраждали.

Внаслідок вибухів значна частина міста була зруйнована, близько 300 тисяч людей залишились без домівок.

За попередньою інформацією, вибухи стались під час зварювальних робіт на одному зі складів порту. Там зберігалось 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, яка й спричинила аварію.

Селітру конфіскували у 2014 році із судна російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна.

Після трагедії жителі Лівану вийшли на протести. Вони засудили чиновників, звинувативши їх у безвідповідальності та корумпованості, через що й стався вибух.

Згодом Уряд Лівану таки повідомив, що йде у відставку.

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