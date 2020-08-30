"Половині населення Лівану загрожує голод": в ООН розповіли про наслідки вибуху у Бейруті
В ООН спрогнозували наслідки вибуху у Бейруті, що відбувся ще 4 серпня. Згідно з розрахунками Організації Об'єднаних Націй, понад половина населення Лівану приречена на голод до кінця 2020 року.
Вибух у Бейруті спричинив масштабний брак продовольства. Про це заявили в Економічній і соціальній комісії ООН для Західної Азії.
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Вибух у Бейруті може спричинити голод у Лівані
Річ у тім, що порт Бейрута був основним пунктом, через який Ліван проводив імпорт продовольства. Під час вибуху 4 серпня значна частина порту була зруйнована. У комісії вже закликали терміново відновити зруйновані зерносховища в порту.
Водночас Ліван сильно залежить від імпорту продовольства. Потужний вибух зруйнував головний елеватор, який перебував на території порту. Місцеві зернові, зокрема пшениця, лише на 10% покривають потреби країни. В останні місяці криза, посилена пандемією COVID-19, вже призвела до зростання цін на продукти харчування в Лівані до 80%.
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Вибух у Бейруті: головне
- 4 серпня у столиці Лівану Бейруті пролунали 2 потужних вибухи. Загалом загинули понад 200 осіб, один з них – громадянин України. Приблизно 6 тисяч людей постраждали.
- Внаслідок вибухів значна частина міста була зруйнована, близько 300 тисяч людей залишились без домівок.
- За попередньою інформацією, вибухи стались під час зварювальних робіт на одному зі складів порту. Там зберігалось 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, яка й спричинила аварію.
- Селітру конфіскували у 2014 році із судна російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна.
- Після трагедії жителі Лівану вийшли на протести. Вони засудили чиновників, звинувативши їх у безвідповідальності та корумпованості, через що й стався вибух.
- Згодом Уряд Лівану таки повідомив, що йде у відставку.
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