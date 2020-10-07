Польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував російський "Газпром" та ще 5 компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2". Сума штрафів складає 7,6 мільярда доларів та 61 мільйон доларів відповідно.

До таких заходів Польща вдалася через будівництво газопроводу без згоди польського антимонопольного регулятора. Про це мовиться на сайті UOKiK.

Важливо США хочуть створити коаліцію проти будівництва "Північного потоку-2"

Що відомо про штрафні санкції проти "Газпрому"

Окрім чималих штрафів польський антимонопольний регулятор також видав наказ про припинення дії контрактів, укладених для фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Також UOKiK фактично заблокував створення спільного підприємства для будівництва "Північного потоку-2", як у випадку з будівництвом "Північного потоку-1".

Зверніть увагу! Наразі газопровід будує дочірня компанія "Газпрому" Nord Stream 2 AG, а європейські партнери фінансують проєкт як кредитори. Через це антимонопольний орган Польщі у 2018 році ініціював нове розслідування, вважаючи, що таким чином учасники консорціуму порушили антимонопольне законодавство.

Цікаво "Поведінка Росії погіршується": ЄС не вірить, що "Північний потік-2" покращить відносини з РФ

Будівництво "Північного потоку-2": що варто знати