Польща наклала на "Газпром" максимальні штрафи через "Північний потік-2"
Польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував російський "Газпром" та ще 5 компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2". Сума штрафів складає 7,6 мільярда доларів та 61 мільйон доларів відповідно.
До таких заходів Польща вдалася через будівництво газопроводу без згоди польського антимонопольного регулятора. Про це мовиться на сайті UOKiK.
Важливо США хочуть створити коаліцію проти будівництва "Північного потоку-2"
Що відомо про штрафні санкції проти "Газпрому"
Окрім чималих штрафів польський антимонопольний регулятор також видав наказ про припинення дії контрактів, укладених для фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Також UOKiK фактично заблокував створення спільного підприємства для будівництва "Північного потоку-2", як у випадку з будівництвом "Північного потоку-1".
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Будівництво "Північного потоку-2": що варто знати
- Ще у 2015 році Росія розпочала будівництво газопроводу в обхід України через Балтійське море. Станом на 2020 рік будівництво "Північного потоку-2" завершили на понад 90%. Наразі саме через санкції США Росія не може його добудувати.
- У разі його завершення Україна ризикує втратити мільярдні прибутки, а Європа втрапить у ще більшу залежність від російських енергоносіїв.
- Після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального одразу кілька країн заговорили про запровадження санкцій проти "Північного потоку-2".