Це не випадковість, – у Зеленського розповіли, навіщо Росія скерувала ракету на Польщу

Під час масованої атаки по Україні одна з російських крилатих ракет Х-101 впала на території Польщі. Ворог не просто так вдарив саме по Люблінському воєводству.

Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, це зовсім не випадковість. Росія демонструє, що готова підвищувати рівень ескалації.

Чому Росія вдарила по Польщі?

Як наголосив Подоляк, російська ракета впала саме в Люблінському воєводстві. При цьому 29 липня, в середу, президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проводили зустріч саме у Любліні. Це важко назвати "збігом".

Росія продовжуватиме підвищувати ставки та різними методами провокувати інші країни. Питання в тому, чи Росія перейде до різних диверсійних дій проти інших країн. Якщо буде консенсус щодо допомоги Україні, то все піде по-іншому. Потрібно відкидати ці ілюзії про договороздатність Росії, поки не будуть вибиті її "зуби". Це можна зробити, наприклад, симетричним балістичним ударом по російській військовій інфраструктурі,

– зауважив Подоляк.

Росія вдарила ракетою по Польщі: дивіться відео 24 Каналу

Окрім цього, країнам Європи важливо збивати російські цілі, які заходять в їхній повітряний простір. Тут показово працює Румунія, яка дійсно знищує ворожі дрони, які час від часу залітають на їхню територію. В Польщі ж підіймають літаки та говорять про "особливо складну ніч для ППО".

Додамо, в ніч на 30 липня Росія запустила по Україні 74 ракети та 284 безпілотники. Сили ППО знищили або придушили 320 цілей: 55 ракет та 265 безпілотників різних типів.