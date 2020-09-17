Польща відправить своїх військових на турецько-сирійський кордон
Через загострення в Сирії біля власних кордонів Туреччина звернулася до партнерів по НАТО з закликом допомогти зі стабілізацією ситуації. Однією з перших відгукнулася Польща, яка направить на турецько-сирійський кордон військовий контингент з 80 воїнів.
Про те, що польські військові поїдуть у Туреччину повідомив голова Бюро національної безпеки (BBN) Павел Солох.
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Польський президент Анджей Дуда вже підписав відповідний указ. Це буде перша в історії Польщі військова місія на території Туреччини.
Щоправда, вона матиме не бойовий характер. Суть місію полягає в збільшенні присутності систем авіаційного попередження, активності військово-морських сил і проведенні розвідувальних заходів.
Раніше польський президент вже підписував укази про військові місії держави в інших країнах – Латвії, Сицилії, Румунії, Кувейті й Іраку.
Ми позитивно відреагували на нещодавнє звернення Туреччини до союзників по НАТО у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою на сирійсько-турецькому кордоні,
– підкреслив Павел Солох.
Коротко про ситуацію на турецько-сирійському кордоні:
- Нині на території Сирії триває війна, в якій беруть участь місцевий уряд, сирійські повстанці, курди, "ІДІЛ", Росія, Туреччина й США. Туреччина зацікавлена в безпечній обстановці біля своїх кордонів і вирішенні проблеми з сирійськими біженцями.
- Для цього в регіоні Ідліб, що поряд з турецьким кордоном, було створено спеціальний регіон деескалації. Втім останнім часом курди все частіше стали влаштовувати там різні теракти, а ситуація в регіоні загострилася.
- Лише 16 вересня сили сирійського диктатора Башара Асада атакували спостережний пункт ЗС Туреччини біля кордону. Втім вдалося обійтися без жертв.