Через загострення в Сирії біля власних кордонів Туреччина звернулася до партнерів по НАТО з закликом допомогти зі стабілізацією ситуації. Однією з перших відгукнулася Польща, яка направить на турецько-сирійський кордон військовий контингент з 80 воїнів.

Про те, що польські військові поїдуть у Туреччину повідомив голова Бюро національної безпеки (BBN) Павел Солох.

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Польський президент Анджей Дуда вже підписав відповідний указ. Це буде перша в історії Польщі військова місія на території Туреччини.

Щоправда, вона матиме не бойовий характер. Суть місію полягає в збільшенні присутності систем авіаційного попередження, активності військово-морських сил і проведенні розвідувальних заходів.

Раніше польський президент вже підписував укази про військові місії держави в інших країнах – Латвії, Сицилії, Румунії, Кувейті й Іраку.

Ми позитивно відреагували на нещодавнє звернення Туреччини до союзників по НАТО у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою на сирійсько-турецькому кордоні,

– підкреслив Павел Солох.

Цікаво! До військової операції можуть залучити й українських військових. Україна не є членом НАТО, але 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗС України сертифікований для участі в Силах реагування Альянсу.



Тож у разі, якщо ситуація на турецько-сирійському кордоні погіршиться ще більше й буде потреба в залученні Сил реагування НАТО, то в місії зможуть взяти й українські бійці ССО.

Коротко про ситуацію на турецько-сирійському кордоні: