Зокрема, це сталося на тлі можливої загрози з боку Білорусі. Наразі там розмістилися найманці ПВК "Вагнера", а також російські солдати.
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Як збільшуватиме свою армію Польща
Качинський наголосив, що польська армія, яка раніше складалася з трьох дивізій, тепер матиме шість. Він також не відкидає, що через деякий час у країни також може з'явитися додаткова дивізія військових.
Одним з головних завдань держави є захист безпеки у всіх вимірах: внутрішньої та зовнішньої,
– сказав віцепрем'єр.
Він також додав, що польська влада наразі займається посиленням кордону з Білоруссю. Так військові, зводить паркани й встановлюють "електронні пристрої" для захисту кордону.
Наостанок Качинський зауважив, що Варшава прагне створити сильну сухопутну армію Європи, щоб стати "щитом східного флангу НАТО".
Раніше 3 країни оголосили про наміри закрити кордони з Білоруссю
- Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський припустив, що незабаром 3 європейські країни можуть оголосити про закриття кордону з Білоруссю. Це будуть Литва, Латвія та Польща.
- Це може статися на тлі ймовірної загрози з боку вагнерівців, які розміщуються у Білорусі. Камінський наголосив, що таким чином білоруська країна опиниться в повній ізоляції.
- Проте Польща вирішила перемістити свої військові формування із Заходу на Схід. Це сталося після загрози від переміщення вагнерівців на територію Білорусі.
- Варто згадати, що Німеччина пообіцяла підтримати Польщу в разі атаки вагнерівців на Варшаву. Відповідну заяву зробив міністр оборони Борис Пісторіус, сказавши, ФРН постійно комунікує зі своїм польськими колегами та слідкує за ситуацією.
- Також поляки відреагували на наміри вагнерівців "піти на Варшаву". Жителі Польщі абсолютного цього не бояться і назвали це абсолютним маразмом.