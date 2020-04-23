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      Польща може знову обмежити доступ у ліси: цього разу не через коронавірус

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      У Польщі доступ в ліси дозволили 20 квітня / Legion Sw.Ekspedyta

      Польща може знову обмежити доступ у частину лісів через засуху і підвищену пожежну небезпеку. Якщо погодні умови не зміняться, то обмеження, швидше за все, можуть запровадити через два тижні.

      Наразі у Польщі фіксують другий – третій рівень пожежної небезпеки. Про це інформує RMF 24 з посиланням на Державну лісову службу.

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      Обмеження стосуватимуться тієї частини лісів, де ситуація буде найгіршою. Водночас, не йде мова про повну заборону відвідування лісових масивів.

      Зверніть увагу! 20 квітня Польща пом'якшила карантинні обмеження і дозволила людям відвідувати ліси, парки та сквери.

      У Державній лісовій службі Польщі наголошують, що більшість лісових пожеж – не випадкові, а результат спалювання трави.

      Ситуація з пожежами у Польщі:

      • На півночі країни вогонь охопив 8 тисяч гектарів Бєбжанського національного парку – найбільшого у Польщі.
      • Скільки може тривати боротьба з пожежею – наразі невідомо.
      • У Польщі зараз – одна з найбільших засух за останні 10 років.
      • З початку 2020 року зафіксовано кілька тисяч лісових пожеж.

      Дивіться відео пожежі у Бєбжанському національному парку:

       

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Пожежа Стихійні лиха Новини Польщі
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