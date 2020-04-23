Польща може знову обмежити доступ у ліси: цього разу не через коронавірус

Польща може знову обмежити доступ у частину лісів через засуху і підвищену пожежну небезпеку. Якщо погодні умови не зміняться, то обмеження, швидше за все, можуть запровадити через два тижні.

Наразі у Польщі фіксують другий – третій рівень пожежної небезпеки. Про це інформує RMF 24 з посиланням на Державну лісову службу.

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Обмеження стосуватимуться тієї частини лісів, де ситуація буде найгіршою. Водночас, не йде мова про повну заборону відвідування лісових масивів.

Зверніть увагу! 20 квітня Польща пом'якшила карантинні обмеження і дозволила людям відвідувати ліси, парки та сквери.

У Державній лісовій службі Польщі наголошують, що більшість лісових пожеж – не випадкові, а результат спалювання трави.

Ситуація з пожежами у Польщі:

На півночі країни вогонь охопив 8 тисяч гектарів Бєбжанського національного парку – найбільшого у Польщі.

– найбільшого у Польщі. Скільки може тривати боротьба з пожежею – наразі невідомо.

У Польщі зараз – одна з найбільших засух за останні 10 років.

З початку 2020 року зафіксовано кілька тисяч лісових пожеж.

Дивіться відео пожежі у Бєбжанському національному парку: