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      Польша может снова ограничить доступ в леса: на этот раз не из-за коронавируса

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      В Польше доступ в леса открыли 20 апреля / Legion Sw.Ekspedyta

      Польша может снова ограничить доступ в часть лесов из-за засухи и повышенной пожарной опасности. Если погодные условия не изменятся, то ограничения, скорее всего, могут ввести через две недели.

      Сейчас в Польше фиксируют второй – третий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает RMF 24 со ссылкой на Государственную лесную службу.

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      Ограничения будут касаться той части лесов, где ситуация будет наихудшей. В то же время, речь не идет о полном запрете посещения лесных массивов.

      Обратите внимание! 20 апреля Польша смягчила карантин и позволила людям посещать леса, парки и скверы.

      В Государственной лесной службе Польши отмечают, что большинство лесных пожаров – не случайны, а результат сжигания травы.

      Ситуация с пожарами в Польше:

      • На севере страны огонь охватил 8 тысяч гектаров Бебжанского национального парка – крупнейшего в Польше.
      • Сколько может продолжаться борьба с пожаром – пока неизвестно.
      • В Польше сейчас одна из крупнейших засух за последние 10 лет.
      • С началу 2020 года зафиксировано несколько тысяч лесных пожаров.

      Смотрите видео пожара в Бебжанский:

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Стихийный бедствия Пожар Новости Польши
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