Польша может снова ограничить доступ в леса: на этот раз не из-за коронавируса

Польша может снова ограничить доступ в часть лесов из-за засухи и повышенной пожарной опасности. Если погодные условия не изменятся, то ограничения, скорее всего, могут ввести через две недели.

Сейчас в Польше фиксируют второй – третий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает RMF 24 со ссылкой на Государственную лесную службу.

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Ограничения будут касаться той части лесов, где ситуация будет наихудшей. В то же время, речь не идет о полном запрете посещения лесных массивов.

Обратите внимание! 20 апреля Польша смягчила карантин и позволила людям посещать леса, парки и скверы.

В Государственной лесной службе Польши отмечают, что большинство лесных пожаров – не случайны, а результат сжигания травы.

Ситуация с пожарами в Польше:

На севере страны огонь охватил 8 тысяч гектаров Бебжанского национального парка – крупнейшего в Польше.

– крупнейшего в Польше. Сколько может продолжаться борьба с пожаром – пока неизвестно.

В Польше сейчас одна из крупнейших засух за последние 10 лет.

С началу 2020 года зафиксировано несколько тысяч лесных пожаров.

Смотрите видео пожара в Бебжанский: