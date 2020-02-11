Польща у 2020 році змінить політику щодо заробітчан: як це вплине на українців

В уряді Польщі вирішили розробити та втілити нову міграційну політику. Завдяки їй планують зменшити безробіття серед поляків та ефективніше розподілити заробітчан між регіонами та між спеціальностями, яких потребує польська економіка.

Про зміни у міграційній політиці Польщі "Укрінформу" розповів заступник директора департаменту міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Польщі Мірослав Пшевозьнік.

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За його словами, робота над новою редакцією міграційної політики вже триває. Уряд Польщі вважає, що на весь процес розробки та впровадження потрібно пів року.

Нові засади польської міграційної політики

Пшевозьнік каже, що таких засад буде чотири.

У першу чергу – захист польського ринку праці.

"Адже кожна країна захищає свій ринок і своїх працівників", – пояснив урядовець.

Населення Польщі – приблизно 38 мільйонів людей, приблизно 16,5 мільйона з них – працездатного віку. Офіційно безробітними є 850 тисяч людей.



При цьому, як підрахували поляки, українських заробітчан у країні зараз від 800 тисяч до 1 мільйона.



► Для порівняння: в Україні безробітних офіційно станом на грудень 2019 року – понад 1,7 мільйона людей за приблизно такої ж кількості населення в країні, як і в Польщі.

У другу чергу – взаємозамінність працівників (особливо серед дефіцитних спеціальностей).

У третю – циркулярність праці трудових мігрантів.

"Не може бути й мови про тривалі терміни працевлаштування в Польщі – лише про обмежені", – пояснив Пшевозьнік. Зауважимо, що тут не мовиться про українців, які мають право на постійне проживання у Польщі.

У четверту – заповнення прогалин у регіонах, в яких бракує робочих рук.

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Яка ситуація з українськими заробітчанами в Польщі зараз

У 2019 році в Польщі видали 130 тисяч дозволів на сезонну працю.

98% цих дозволів отримали громадяни України.

98% цих дозволів отримали громадяни України. Загалом у 2019 Польща видала 1 мільйон 600 тисяч дозволів на роботу терміном до 6 місяців.

91% з них отримали українці.

Загалом у 2019 Польща видала 1 мільйон 600 тисяч дозволів на роботу терміном до 6 місяців. 91% з них отримали українці. 74% дозволів на роботу на триваліші періоди (до 3 років) також отримали українці.

Для довідки: НБУ підрахував, що за підсумками 2019 року українські трудові мігранти переказали до України приблизно 12 мільярдів доларів.

Чому українців у Польщі працює так багато

Пшевозьнік наголосив, що Польща більш конкурентна за рівнем зарплат, навіть у порівнянні з іншими країнами Західної Європи.

Мінімальна вартість години роботи у 2020 році – 17 злотих (понад 100 гривень).

Мінімальна зарплата у Польщі становить 2600 злотих (приблизно 16 тисяч гривень).

До 2024 року, як планує уряд, мінімальна зарплата зросте до 4000 злотих (25000 гривень).

Зауважимо, що ці суми вказані без урахування сплати податків (податок на прибуток для фізичних осіб у Польщі становить 17%)

Чи зменшиться кількість українців, які працюють у Польщі

"Ми не очікуємо, що кількість працівників з України цього року зменшиться: буде зростання. Щоправда, незначне", – вважає Пшевозьнік.

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